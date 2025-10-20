Strieborná úľava pre Londýn: Dodávky z USA a Číny zmiernili napätie na trhu

- Dodávky striebra z USA a Číny uľavili napätej situácii na londýnskom trhu.
Londýnsky trh so striebrom zažil v uplynulom týždni výrazné uvoľnenie napätej situácie, keď dorazili mimoriadne dodávky kovu z USA a Číny. Táto pomoc prichádza po tom, čo nedostatok dostupného fyzického striebra na londýnskom spotovom trhu viedol k rastu cien nad úroveň amerických futures na burze Comex – jav, ktorý bežne sledujeme skôr pri zlate.
Podľa obchodníkov dorazilo do Londýna až 1 000 ton striebra, pričom len zo Spojených štátov išlo odhadom o 15–20 miliónov trojských uncí (cca 470 ton). Táto situácia dočasne ukončila tlak na nedostatok likvidity a prispela k poklesu rekordných krátkodobých sadzieb na londýnskom trhu pôžičiek striebra, ktoré kulminovali 10. októbra.
Zásoby a konkurencia o dodávky
Podľa údajov London Bullion Market Association (LBMA) dosiahli ku koncu septembra celkové zásoby striebra v londýnskych trezoroch 24 581 ton, pričom až 83 % tohto množstva je alokovaných v strieborných ETF. Inými slovami, väčšina striebra je už „rezervovaná“ a nie je dostupná na okamžitý fyzický obchod.
Zatiaľ čo Londýn posilňuje svoje zásoby, India – najväčší spotrebiteľ striebra na svete – taktiež zápasí s nedostatkom, čo ženie tamojšie ceny na rekordné úrovne a zvyšuje dopyt po leteckej preprave.
Na burze Comex v USA došlo od začiatku októbra k odlivu približne 697 ton striebra, pričom zásoby tam dosiahli rekordné maximum 16 543 ton. Časť z týchto zásob bola teraz presunutá do Londýna, no ďalší vývoj bude závisieť od výsledkov amerického vyšetrovania ohľadom možného uvalenia ciel na kľúčové suroviny, vrátane striebra.
Z Číny potom smeruje do zahraničia odhadom ďalších 100–150 ton striebra, avšak nie všetko mieri do Veľkej Británie, pretože India ponúka výhodnejšie podmienky vďaka extrémnej prémii.
Graf SILVER (H1)
Cena striebra sa na hodinovom grafe pokúsila stabilizovať po prudkom výpredaji, ktorý nasledoval po dosiahnutí historických maxím. Aktuálne sa obchoduje okolo 52,21 USD za uncu, pričom sa trh snaží preraziť späť nad kĺzavé priemery EMA 50 (52,51 USD) a SMA 100 (52,61 USD). Tieto úrovne momentálne slúžia ako kľúčová technická rezistencia.
CCI dosiahol hodnotu 99,4, čo naznačuje, že trh je krátkodobo prekupený a môže dôjsť k spomaleniu rastu alebo návratu na nižšie úrovne. Williams %R (hodnota -13) taktiež potvrdzuje vstup do prekupenej oblasti, čo zvyšuje riziko možnej korekcie, ak cena nedokáže udržať aktuálny býčí impulz. Objem obchodovania v posledných hodinách mierne vzrástol, čo podporuje technický odraz, no zatiaľ chýba silnejšie potvrdenie trendového obratu.
Z technického hľadiska bude rozhodujúce, či cena dokáže uzavrieť nad úrovňou 52,61 USD, kde sa nachádza SMA 100. V prípade úspešného prierazu by mohla nasledovať ďalšia rastová vlna smerom k predchádzajúcim maximám v pásme 53,75–54,30 USD. Naopak neúspešný prieraz by mohol viesť k návratu k podpore na úrovni 51,50 USD.
Zdroj: xStation5
