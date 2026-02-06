Striebro prudko rastie o 5 % 📈

Striebro (SILVER) dnes rastie o viac než 5 %, zatiaľ čo zlato (GOLD) sa zotavuje približne o 2,5 % na takmer 4 900 USD za uncu, podporené zlepšeným globálnym sentimentom k riziku. Striebro sa odrazilo z úrovne okolo 64 USD na viac než 74 USD za uncu a v tomto štádiu sa zdá, že pohyb je viac technického charakteru než fundamentálneho.
Podľa údajov Reuters analytici zvýšili svoj priemerný cenový výhlaď pre striebro v roku 2026 na 79,50 USD za uncu.
- Včera striebro prudko kleslo o približne 12 %, pričom americká burza CME (futures trh COMEX) zvýšila maržové požiadavky na strieborné futures z 15 % na 18 %.
- Tým sa zvýšili náklady na držanie pozícií a niektorí investori boli nútení uzavrieť obchody. JPMorgan varovala, že vysoké ocenenie striebra robí trh obzvlášť zraniteľným voči prudkým výpredajom počas období averzie k riziku.
- Silnejší americký dolár bol v poslednom čase jedným z hlavných protivetrov. Dnes sa stále drží pri dvojtýždňových maximách, čo je historicky negatívne pre drahé kovy.
- Na druhej strane včerajšie slabšie dáta z trhu práce v USA (JOLTS, žiadosti o podporu v nezamestnanosti, správa Challenger) by mohli oslabiť momentum dolára – najmä ak dnešná správa University of Michigan (spotrebiteľská dôvera a inflačné očakávania) potvrdí spomaľovanie ekonomiky.
- Čína zároveň zažíva vážne výkyvy na lokálnom trhu so striebrom. Fond UBS SDIC Silver Futures spadol o ďalších 10 % (denný limit) a obchodovanie bolo pozastavené. Produkt je viac než 40 % pod maximom z 26. januára, no stále sa obchoduje s približne 29 % prémiou voči svojej čistej hodnote aktív (NAV).
Analytici Julius Baer upozornili na slabší dopyt zo strany priemyslu – vrátane výrobcov solárnych panelov – a slabší dopyt po šperkoch, čo by mohlo obmedziť priestor na trvalejší rast.
CME tiež avizovala plánované spustenie nových 100-uncových kontraktov na striebro od 9. februára (čaká sa na regulačné schválenie), čo by mohlo zvýšiť aktivitu na trhu, no krátkodobo aj volatilitu.
Striebro, zlato grafy (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Striebro naposledy zaznamenalo podobne výrazný pohyb v marci 2020 počas pádu vyvolaného pandémiou COVID-19. Všetko nasvedčuje tomu, že volatilita zostane v najbližšom období zvýšená.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
V súčasnosti sa striebro a zlato pohybujú takmer v tandeme – ich korelácia dosahuje historicky vysoké úrovne.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P. XTB Research
