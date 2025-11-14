Švajčiarsky frank je najsilnejší od roku 2015. Ako dlho bude pokračovať v raste?

- Švajčiarsky frank dosiahol 10-ročné maximum voči euru a posilnil na úroveň EUR/CHF 0,9186.
- Švajčiarsky frank dosiahol 10-ročné maximum voči euru a posilnil na úroveň EUR/CHF 0,9186.
- SNB očakáva mierny rast inflácie, čo znižuje pravdepodobnosť návratu k negatívnym sadzbám.
- Dohoda o znížení amerických ciel a sezónne faktory ďalej podporujú silu franku.
Švajčiarsky frank na konci týždňa výrazne posilnil a dosiahol najvyššiu úroveň za posledných desať rokov. Mena ťažila z pretrvávajúcich inflačných tlakov vo Švajčiarsku a správ o možnom znížení amerických ciel na švajčiarsky vývoz. Ďalej jej pomohol rastúci dopyt po bezpečných aktívach po opätovnom oslabení globálnych akciových trhov.
Franc sa obchodoval na úrovni približne 0,9186 EUR/CHF, čo je najsilnejšia úroveň od januára 2015, keď Švajčiarska národná banka (SNB) zrušila vtedajší strop výmenného kurzu 1,20. Franc tak zaznamenal siedmy po sebe idúci nárast, čo je najdlhšia séria rastu od augusta 2024.
Inflácia drží SNB v strehu
Posilnenie franku podporila aj zmena očakávaní v oblasti menovej politiky. SNB naznačila, že inflácia by mohla v nasledujúcich kvartáloch mierne vzrásť, čím sa znížila pravdepodobnosť návratu k záporným sadzbám. Podľa futures kontraktov trh teraz vidí menej ako 30 % šancu, že švajčiarska politika sa vráti pod nulu – pred mesiacom to bolo viac ako 60 %.
Paradoxne, vyššia očakávaná inflácia podporuje frank, pretože investori vnímajú švajčiarsku menovú politiku ako konzervatívnu a stabilnú. Silná mena zároveň pomáha obmedzovať importované inflačné tlaky, čo umožňuje SNB postupovať pri ďalších krokoch opatrnejšie.
Franc ťaží aj z obchodných a sezónnych faktorov
Ďalším faktorom prispievajúcim k rastu bola správa, že Švajčiarsko je blízko k dosiahnutiu dohody s USA o znížení ciel na svoj vývoz z 20 % na približne 15 %. Táto informácia zvýšila atraktívnosť franku, keďže by mohla podporiť obchodnú bilanciu a posilniť domáce hospodárstvo.
Okrem toho švajčiarsky frank tradične ťaží zo sezónnych tokov. December je historicky najsilnejším mesiacom pre švajčiarsku menu. Podľa európskych obchodníkov hedžové fondy zvyšujú svoje dlhé pozície voči euru a japonskému jenu, pričom niektorí investori stávajú na ďalšie zisky voči americkému doláru.
Graf: EUR/CHF (H4)
