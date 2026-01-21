Technická analýza: Výpredaj na DE40 sa prehlbuje 🚨 Nemecké akcie pod tlakom

Futures na DAX (DE40) dnes pokračujú v prehlbovaní výpredaja a ustupujú smerom k úrovni 24 500 bodov, kde možno pozorovať prvé výraznejšie cenové reakcie (lokálne maximá z 12. novembra a 12. decembra 2025). To by mohlo naznačovať, že index tu nájde podporu a priestor pre možný odraz späť smerom k úrovni 24 300 bodov.Na druhej strane, ak sa pokles amerických akciových trhov ešte prehĺbi, korekčný pohyb v pomere 1:1 by mohol znamenať testovanie oblasti 24 000 bodov a „dotyk“ s lokálnym minimom zo stredu decembra.
Zdroj: xStation5
Pri pohľade hlbšie do histórie prelomenie 50-dňového EMA na dennom grafe takmer vždy viedlo k zrýchleniu downtrendu. Od mája 2025 mali tri klesajúce impulzy podobné 1:1 projekcie, hoci ich rozsah bol mierne menší než pri dvoch väčších korekciách z decembra a – potenciálne – aktuálneho pohybu v januári 2026. Ak by index testoval silu dlhodobého trendu, pokles by sa mohol predĺžiť až k úrovni 23 800 bodov, kde sa na dennom grafe aktuálne nachádza 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200, červená línia). Naopak, odraz od súčasných úrovní by mohol opäť naštartovať silný rastový impulz, s potenciálnym odporom okolo 24 800 bodov, kde sa nachádzajú dve lokálne maximá z júla a októbra 2025.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Ekonomický kalendár: Údaje Ifo z Nemecka a maloobchodné tržby v Poľsku 💡Kalendár tržieb na Wall Street❗
Ranné zhrnutie: Zlato prelomilo historickú hranicu 5 000 USD; NATGAS s ďalším prudkým prerazením 🚨
Denné zhrnutie: Šialenstvo na trhu drahých kovov 🚨STRIEBRO prelomilo 101 USD a rastie o 5 %❗
Kakao sa prepadlo o 7 % 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.