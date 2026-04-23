Thermo Fisher Scientific klesá o 3 % napriek solídnym finančným výsledkom 📉

Spoločnosť Thermo Fisher Scientific zverejnila výsledky za 1. štvrťrok 2026, ktoré v kľúčových finančných ukazovateľoch prekonali očakávania trhu, reakcia investorov však bola negatívna a akcie v predobchodnej fáze oslabili.
- Spoločnosť vykázala upravený zisk na akciu (EPS) vo výške 5,44 USD, čo je viac ako konsenzus 5,25 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %. Tržby dosiahli 11,01 mld. USD, medziročne vzrástli o 6 % oproti 10,36 mld. USD pred rokom a zároveň prekonali očakávania trhu vo výške 10,87 mld. USD.
- Na vykazovanej báze (GAAP) dosiahol EPS hodnotu 4,43 USD (+11 % medziročne), zatiaľ čo prevádzkový zisk predstavoval 1,86 mld. USD (+9 % medziročne). Upravený prevádzkový zisk dosiahol 2,40 mld. USD (+6 % medziročne), pričom prevádzková marža predstavovala 21,8 %, teda prakticky bez zmeny oproti 21,9 % pred rokom.
Kľúčový problém: slabý organický rast
Najdôležitejším záverom z výsledkov je štruktúra rastu. Organický rast tržieb dosiahol iba 1 %, čo naznačuje, že väčšina expanzie bola ťahaná akvizíciami a externými faktormi. V praxi to poukazuje na spomalenie hlavného biznisu, čo pomáha vysvetliť vlažnú reakciu trhu napriek prekonaniu odhadov.
Akvizície a alokácia kapitálu
V prvom štvrťroku spoločnosť:
- Prevzala spoločnosť Clario (riešenia pre údaje z klinických štúdií)
- Vykúpila vlastné akcie v objeme 3,0 mld. USD
- Zvýšila dividendu o 10 %
To potvrdzuje pokračovanie rastovej stratégie založenej na M&A spolu s aktívnym riadením kapitálu.
Nové produkty a technologický vývoj
Počas štvrťroka spoločnosť Thermo Fisher uviedla na trh niekoľko nových produktov, medzi ktoré patria:
- Mikroskop Glacios 3 Cryo-TEM
- Hmotnostný spektrometer TSQ Certis
- Analyzátora Niton XL5e
- Systému Gibco CTS Compleo pre výrobu bunkových terapií
Tieto produkty sú určené pre segmenty s vyššou pridanou hodnotou, najmä v oblasti life sciences a pokročilého laboratórneho výskumu.
Strategické partnerstvá
Spoločnosť tiež oznámila spoluprácu so spoločnosťami:
- NVIDIA – integrácia AI do laboratórnych prístrojov
- SHL Medical – rozšírenie možností vo farmaceutickej výrobe a zdravotníckych zariadeniach
Tieto kroky poukazujú na ďalší rozvoj v oblasti automatizácie a digitalizácie výskumných procesov.
Thermo Fisher dosiahla solídne výsledky:
- Rast tržieb: +6 % medziročne
- Upravený EPS nad odhadmi trhu
- Stabilná prevádzková marža (21,8 %)
Napriek tomu organický rast vo výške iba 1 % zostáva hlavným obmedzením rastového príbehu. Trh tým jasne naznačuje, že v súčasnom prostredí už samotné prekonanie odhadov nestačí — väčšiu úlohu hrá tempo a kvalita rastu hlavného biznisu.
TMO (D1 interval)
Zdroj: xStation5
