Trhové zhrnutie: Európske banky pod tlakom, ropa nad 100 USD

Prehľad trhu
Európske banky strácajú časť svojej predchádzajúcej atraktivity pre investorov, hoci sa stále obchodujú pri relatívne atraktívnych valuáciách v porovnaní so širším trhom, keďže narastajú obavy zo spomaľovania hospodárskeho rastu v Európe, slabšej úverovej expanzie a tlaku na marže v prostredí potenciálne nižších úrokových sadzieb. Po niekoľkých rokoch silných rastov vstúpil sektor do zreteľnej fázy kapitálovej rotácie, pričom investori čoraz viac presúvajú alokácie do iných oblastí, ako sú technológie a akcie naviazané na komodity. Tento týždeň sa pozornosť sústreďuje najmä na štvrtkové rozhodnutie Európskej centrálnej banky, pretože jej výhlaď týkajúci sa budúcej trajektórie úrokových sadzieb by mohol výrazne ovplyvniť očakávania ohľadom ziskovosti bánk. Zároveň výhlaď sektora zostáva silne závislý od makroekonomických podmienok v Európe, pretože akékoľvek ďalšie zvýšenie sadzieb by mohlo podporiť tržby, zatiaľ čo slabší rast a rastúce úverové riziko by mohli tento prínos rýchlo vymazať.
Európska seansa
Utorková obchodná seansa v Európe sa nesie v opatrne pozitívnom duchu, pričom hlavné indexy mažú skoršie straty a zaznamenávajú mierne zisky pri zlepšujúcom sa sentimente, a to napriek pretrvávajúcej geopolitickej neistote okolo rokovaní medzi USA a Iránom a rastúcim cenám ropy. Britský FTSE 100 rastie približne o 0,5 %, francúzsky CAC 40 pridáva 0,2 %, nemecký DAX rastie o 0,2 %, zatiaľ čo španielsky IBEX outperformuje so ziskom približne 1 %. Trhy však zostávajú citlivé na akýkoľvek nedostatok pokroku v mierových rozhovoroch a na riziko ďalšieho rastu cien energií.
USA–Irán
Ropa Brent zostáva nad hranicou 100 USD za barel, podporovaná eskalujúcim napätím v konflikte medzi USA a Iránom. Teherán navrhol dohodu zahŕňajúcu opätovné otvorenie kľúčovej lodnej trasy výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov a plavidiel, avšak bez akýchkoľvek ústupkov v otázke jadrového programu, čo zostáva pre administratívu Donalda Trumpa neprijateľné.
Americký prezident zároveň stiahol plán vyslať delegáciu do Pakistanu na ďalšie kolo rokovaní, čím ďalej oslabil vyhliadky na diplomatický prielom a posilnil tvrdý postoj Washingtonu. V dôsledku toho, pri zablokovaných rokovaniach a pretrvávajúcom riziku ďalšej regionálnej nestability, zostáva ropný trh veľmi citlivý, čo udržiava ceny Brentu na zvýšených úrovniach.
Spoločnosti
BP (BP.UK) v prvom štvrťroku výrazne prekonala trhové očakávania a vykázala silný rast zisku, ťahaný vyššími cenami ropy a zvýšenou volatilitou spojenou s konfliktom medzi USA a Iránom. Upravený čistý zisk vzrástol na 3,2 miliardy USD oproti 1,38 miliardy USD pred rokom a prekonal odhady analytikov, zatiaľ čo upravený EBIT sa medziročne zvýšil približne o 40 % na 6,27 miliardy USD.
Kľúčové finančné ukazovatele:
- Upravený čistý zisk: 3,2 miliardy USD oproti 1,38 miliardy USD pred rokom, nad očakávaniami
- Upravený EBIT: 6,27 miliardy USD, medziročne +~40 %, nad konsenzom
- Segment zákazníci a produkty: 3,2 miliardy USD oproti 677 miliónom USD pred rokom, hlavný ťahúň rastu
- Segment upstream: 1,98 miliardy USD, medziročne -32 %
- Zisk na akciu: 20,67 centu oproti 8,75 centu pred rokom, nad očakávaniami
- Dividenda: 8,32 centu na akciu, bez zmeny medzikvartálne
Hlavným ťahúňom výkonnosti bol segment tradingu a rafinácie, ktorý ťažil z extrémnej cenovej volatility a narušenia dodávok na energetických trhoch. Spoločnosť však naďalej čelí tlaku pre slabšie cash flow a rastúcu úroveň dlhu, čo silný obraz výsledkov čiastočne vyvažuje.
Nová generálna riaditeľka Meg O’Neill zdôraznila, že výsledky posilňujú jej pozíciu pri presadzovaní reštrukturalizačných krokov vrátane znižovania nákladov a predaja aktív. BP tiež zopakovala svoj záväzok k finančnej disciplíne a znižovaniu zadlženia, zároveň však varovala, že budúce výsledky zostávajú výrazne závislé od geopolitického vývoja a dynamiky cien ropy.
Bayer (BAYN.US) sa dostal pod tlak po zmiešanom vypočutí na Najvyššom súde USA v súvislosti s jeho snahou obmedziť desaťtisíce žalôb týkajúcich sa herbicídu Roundup. Prípad sa sústreďuje na otázku, či federálne zákony o označovaní pesticídov majú prednosť pred žalobami na úrovni jednotlivých štátov, ktoré tvrdia, že firma nedostatočne varovala pred rizikom rakoviny.
Počas vypočutia sa niektorí sudcovia zdali byť naklonení argumentom Bayeru v prospech jednotných federálnych štandardov, zatiaľ čo iní zdôrazňovali, že jednotlivé štáty môžu mať naďalej právo vyhodnocovať riziká a vydávať varovania. Absencia jasného smeru zo strany súdu doliehala na sentiment a vyvolala pokles akcií.
Tento prípad je pre Bayer kľúčový, pretože firma už vyčlenila viac než 11 miliárd USD na vyrovnania a naďalej čelí desaťtisícom žalôb. Priaznivé rozhodnutie by mohlo výrazne znížiť právne riziká a pomôcť vyriešiť dlhodobý problém, ktorý zaťažuje valuáciu spoločnosti.
Drahé kovy
Zlato a striebro zostávajú pod tlakom smerom nadol. Geopolitické napätie spojené so situáciou medzi USA a Iránom im neposkytuje podporu, pričom zlato stráca približne 1,5 % a klesá pod 4 650 USD za uncu. Striebro je pod ešte silnejším tlakom, keď odpisuje takmer 3 % a padá pod 73 USD za uncu.
Kryptomeny
Tlak smerom nadol je viditeľný aj na trhu kryptomien, kde hlavné aktíva strácajú. Bitcoin aj Ethereum odpisujú približne 1,6 %, čo odráža širšie zhoršenie globálneho trhového sentimentu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
