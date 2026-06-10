Oracle klesá o 3 % pred zverejnením tržieb 📉 Je to zásadný záťažový test pre býčí trh okolo AI?

Oracle (ORCL.US) klesá pred zverejnením tržieb za Q4, ale Bank of America vidí rastový potenciál 20 %. Po včerajšom poklese o 3 % sa akcie teraz obchodujú zhruba 40 % pod svojím historickým maximom dosiahnutým na jeseň 2025. Kľúčová otázka pre investorov znie: pomôže Oracle opäť naštartovať rally na Nasdaqu, alebo môže signalizovať krátkodobý vrchol trhového sentimentu ťahaného AI?
Kľúčové body
- Napriek nedávnemu poklesu zvýšila BofA Securities cieľovú cenu akcií Oracle z 200 USD na 240 USD za akciu a ponechala odporúčanie Buy. Nový cieľ znamená približne 20% rastový potenciál zo súčasných úrovní.
- Podľa BofA sa nálada investorov zlepšila po tom, čo Oracle vyriešil obavy týkajúce sa financovania získaním celkovo 50 miliárd USD prostredníctvom dlhového a akciového financovania.
- Hlavným motorom rastu zostáva dopyt po cloudových a AI riešeniach, najmä prostredníctvom Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- Wall Street očakáva, že Oracle vykáže tržby za Q4 vo výške 19,19 miliardy USD, čo predstavuje približne 20% medziročný rast.
- Upravený EPS by mal dosiahnuť 1,96 USD, čo je zhruba o 15 % viac než pred rokom.
- Medzi kľúčové témy počas konferenčného hovoru k výsledkom budú pravdepodobne patriť tempo rozširovania dátových centier, načasovanie zaúčtovania tržieb zo zmlúv súvisiacich s AI a kapitálové požiadavky potrebné na financovanie ďalšieho rastu.
- Morningstar sa domnieva, že OCI je teraz v centre boomu okolo AI vďaka partnerstvám so spoločnosťami ako OpenAI, Meta a xAI.
- Výskumná spoločnosť očakáva, že tržby Oracle porastú v najbližších piatich rokoch priemerným ročným tempom 30 %, zatiaľ čo tržby OCI by mali rásť ešte rýchlejšie, približne o 78 % ročne.
- Medzi kľúčové riziká patrí schopnosť Oracle zabezpečiť dostatočnú kapacitu GPU a dostatočne rýchlo uvádzať do prevádzky novú infraštruktúru dátových centier, aby dokázal uspokojiť dopyt.
- Ďalším dôležitým faktorom na sledovanie je rastúca závislosť Oracle od veľkých zákazníkov z oblasti AI, najmä od OpenAI.
Kľúčové riziko: dlh
Dnešné zverejnenie tržieb tak môže byť menej o kvartálnej výkonnosti a viac o tom, či Oracle dokáže efektívne monetizovať masívny dopyt po AI infraštruktúre. Vzhľadom na nedávne zhoršenie momenta na amerických akciách môžu investori reagovať nervózne, ak spoločnosť zaostane za očakávaniami alebo sklame čo i len v jednej z kľúčových trhových metrík.
Oracle aktuálne drží 553 miliárd USD v rámci zostávajúcich záväzkov k plneniu (RPO), ktoré predstavujú zazmluvnené budúce tržby. RPO medziročne vzrástli o 325 %, čo poukazuje na mimoriadne silný dopyt po službách AI infraštruktúry.
Kľúčovou otázkou je, ako rýchlo dokáže Oracle tento obrovský backlog premeniť na zaúčtované tržby.
Analytici očakávajú, že cloudová infraštruktúrna divízia Oracle bude naďalej rásť tempom takmer 50 % ročne.
Súvaha však zostáva významným problémom. Dlhodobý dlh Oracle presahuje 124 miliárd USD, zatiaľ čo úrokové náklady medziročne vzrástli približne o 32 %.
Voľný peňažný tok za posledných dvanásť mesiacov je záporný a dosahuje takmer -25 miliárd USD. Spoločnosť môže navyše potrebovať až 50 miliárd USD v dodatočných finančných iniciatívach.
Oracle má tiež približne 261 miliárd USD v ďalších záväzkoch z prenájmov dátových centier.
Zároveň Oracle čoraz viac súperí s AWS, Microsoftom a Googleom v pretekoch o AI infraštruktúru. V dlhodobom horizonte chce manažment získavať AI pracovné záťaže s vyššou maržou, a nie iba súťažiť ako tradičný poskytovateľ infraštruktúry.
Najväčším rizikom zostáva realizácia. Masívne investície spoločnosti sa musia dostatočne rýchlo premietnuť do rastu tržieb, expanzie marží a silnejších peňažných tokov, aby ospravedlnili rozsah nasadeného kapitálu.
ORCL.US (D1)
Akcie Oracle sa aktuálne obchodujú „nebezpečne“ blízko 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA200), ktorý je v grafe vyznačený červenou líniou. Úroveň 200 USD sa javí ako kľúčová zóna podpory na udržanie dlhodobejšieho býčieho trendu. Trvalé prerazenie pod túto úroveň by trh mohol interpretovať ako signál rastúcich obáv týkajúcich sa investičného cyklu do AI infraštruktúry a schopnosti Oracle generovať atraktívne výnosy zo svojej agresívnej expanznej stratégie.
Zdroj: xStation5
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