Tržby v obrannom sektore: RTX, Thales a Northrop Grumman

Utorková seansa bude čiastočne poznačená koncentráciou zverejnení tržieb väčšiny najväčších spoločností v obrannom sektore, pričom dominovať budú reporty amerických lídrov odvetvia. Dnes zverejnia svoje výsledky Northrop Grumman, RTX a francúzsky Thales.
Vo štvrtok sezónu tržieb doplnia Safran, SAAB, Dassault a Lockheed Martin.
Thales (HO.FR)
Tento francúzsky priemyselný gigant vykázal za 1. štvrťrok zmiešané výsledky, čo viedlo k poklesu ceny akcií o viac ako 4 %.
Objednávky:
- Celkové objednávky vzrástli o 23 %, pričom organický rast dosiahol 27 %. Rast sa sústredil najmä na rozvinuté trhy: 31 % oproti 10 % na rozvíjajúcich sa trhoch.
- Celý nárast objednávok pochádzal zo segmentu defense, ktorý vzrástol o 71 %. Segmenty cyber a aerospace zaznamenali mierny pokles.
- Tržby vzrástli na 5,31 mld. EUR, teda o 7,2 %.
Management potvrdil svoj výhlaď:
- Pomer book-to-bill nad 1,
- Organický rast tržieb o 6–7 %,
- Marža EBITDA minimálne 12,6 %.
Podporu valuácie môžu priniesť veľké kontrakty na orbitálne vybavenie, ako aj systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany — teda kategórie vybavenia, ktoré môže Európa naliehavo potrebovať v prostredí rastúcej neistoty okolo záväzkov USA voči NATO.
RTX (RTX.US)
Spoločnosť RTX Corp. vykázala za 1. štvrťrok 2026 výsledky, ktoré trh vnímal ako len slušné.
- Tržby vzrástli na 22,1 mld. USD (+9 % YoY).
- Objem nevybavených objednávok vzrástol na 271 mld. USD (+25 %).
- Upravený EPS vzrástol o 21 % na 1,78 USD, oproti očakávaniu okolo 1,5 USD.
Pri rozdelení spoločnosti podľa segmentov:
- Rast tržieb a ziskovosti bol naprieč divíziami veľmi podobný. Raytheon, Pratt & Whitney a Collins Aerospace dosiahli organický rast tržieb o 10 % a rast upraveného zisku presiahol 20 %.
- Výnimkou bol Collins, kde ziskovosť vzrástla len o 6 %. Spoločnosť to pripisuje vysokej expozícii voči civilnému segmentu a cenovým tlakom vyplývajúcim z ciel.
- Management zvýšil svoj výhlaď tržieb pre FY2026 na 92,5–93,5 mld. USD, s očakávaným upraveným EPS vo výške 6,7–6,9 a FCF na úrovni 8,25–8,75 mld. USD.
Zdá sa, že spoločnosť ťaží z viacerých štrukturálnych trendov na trhu vojenského vybavenia a je dobre pripravená ich využiť. To vytvára významný priestor pre rast a za súčasných podmienok pôsobia ročné ciele ako umiernené a dosiahnuteľné.
Northrop Grumman (NOC.US)
Spoločnosť vykázala zmiešané výsledky, no celkovo je nálada investorov po zverejnení mierne negatívna. Akcie v obchodovaní po uzavretí trhu klesajú približne o 2 %.
Tržby boli slabé:
- Celkový rast dosiahol iba 4 %, na 9,8 mld. USD.
- Napriek tomu spoločnosť ponechala svoj celoročný výhlaď tržieb minimálne na 43,5 mld. USD.
- Ziskovosť bola výrazne lepšia: priemerná marža vzrástla zo 6 % na 10,8 %.
Okrem finančného výhľadu management poukazuje na:
- Zladenie portfólia spoločnosti s novými plánmi amerického ministerstva obrany,
- Zrýchlenie výroby lietadla B-21,
- Urýchlenie rozbehu programu Sentinel.
Medzi významné body reportu patria veľké inter-segment eliminations, ktoré výrazne vzrástli, a výdavky vo výške 280 mil. USD (nie náklady) v položke Other. Prvý bod možno vysvetliť vyššie spomenutou úpravou portfólia, hoci rozsah zmeny môže vyvolávať obavy. Druhá suma zostáva nejasná a môže súvisieť s precenením, zmluvnými sankciami, utajovanými projektmi alebo zamestnaneckými benefitmi.
Celkovo sa zdá, že počas konferenčného hovoru Northrop žiada investorov o určitú mieru dôvery — a podľa reakcie trhu sa zdá, že ju sú ochotní poskytnúť len v obmedzenej miere.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.