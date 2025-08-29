Týždenný prehľad na trhu so zemným plynom – rast cien aj exportov, spotreba klesá

Ceny zemného plynu v Spojených štátoch počas uplynulého týždňa mierne vzrástli. Spotová cena na uzle Henry Hub sa zvýšila o 7 centov na 2,88 USD/MMBtu, zatiaľ čo septembrový futures kontrakt NYMEX uzavrel na 2,867 USD/MMBtu (+12 centov). Októbrový kontrakt vzrástol na 2,886 USD/MMBtu a 12-mesačný priemerný strip kontraktov (október 2025 až september 2026) pridal 3 centy na 3,622 USD/MMBtu.
Naopak väčšina regionálnych spotových cien zaznamenala pokles, najmä v severovýchodných USA, kde napríklad cena v Algonquin Citygate (oblasť Bostonu) klesla o 71 centov na 1,50 USD/MMBtu. V New Yorku (Transco Zone 6 NY) cena klesla o 64 centov na 1,39 USD/MMBtu. Pokles bol spôsobený ochladením počasia a nižším dopytom po elektrine – spotreba plynu v elektrárňach v regióne klesla o 17 %.
Spotreba a dopyt
Celková spotreba zemného plynu v USA klesla o 5,8 %, najmä kvôli nižšiemu dopytu po výrobe elektriny. Tento segment zaznamenal pokles o 4,7 miliardy kubických stôp denne (Bcf/d), teda o 10,4 %. Spotreba v priemysle vzrástla o 0,3 Bcf/d a spotreba v rezidenčnom a komerčnom sektore stagnovala. Exporty plynu do Mexika klesli o 1,3 %.
Zdroj: EIA
Ťažba a ponuka
Produkcia v USA zostáva rekordná. Suchá ťažba plynu dosiahla 107,8 Bcf/d, čo je najvyšší týždenný priemer v histórii. Celková ponuka zostala na úrovni predchádzajúceho týždňa (112,7 Bcf/d). Import z Kanady klesol o 5,3 %.
Zdroj: EIA
LNG export
Export skvapalneného zemného plynu (LNG) výrazne rástol. Denné dodávky do LNG terminálov dosiahli 16,4 Bcf/d, čo je o 0,9 Bcf/d viac ako minulý týždeň. Najviac rástli dodávky v južnej Louisiane (+7,6 %) a v južnom Texase (+5,3 %). Zo Spojených štátov odplávalo 28 LNG tankerov s kapacitou 106 Bcf, najviac z terminálov Sabine Pass, Corpus Christi, Freeport a Plaquemines.
Medzinárodný trh
Na svetových trhoch ceny LNG taktiež vzrástli. Východná Ázia dosiahla priemernú cenu 11,47 USD/MMBtu (+0,12 USD), zatiaľ čo v Európe (TTF) cena vzrástla na 11,37 USD/MMBtu (+0,60 USD). Napriek tomu zostávajú ceny medziročne nižšie.
Zásoby a skladovanie
Do zásobníkov bolo počas týždňa končiaceho 22. augusta injektovaných 18 Bcf, čo je menej ako päťročný priemer (38 Bcf) aj ako vlani v rovnakom týždni (35 Bcf). Celkové zásoby činia 3 217 Bcf, teda o 5 % viac ako päťročný priemer, ale o 3 % menej ako vlani. Injekčná sezóna prebieha rýchlejším tempom ako obvykle – v priemere o 18 % vyšším tempom než päťročný priemer.
Zdroj: EIA
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu sa pohybuje okolo úrovne 2,97 USD/MMBtu, pričom testuje kľúčovú rezistenčnú zónu medzi 2,979–3,001 USD/MMBtu, ktorá je zvýraznená fialovým pásmom. Táto oblasť predstavuje silnú technickú prekážku, kde trh už viackrát zlyhal v prerazení.
Z pohľadu kĺzavých priemerov je nastavenie býčie – cena sa nachádza nad EMA 50 (2,923 USD) aj nad SMA 100 (2,855 USD), čo naznačuje rastúci trend. Momentum osciluje okolo hladiny 100, čo značí neutrálnu, ale stále pozitívnu hybnosť. CCI sa stiahlo výrazne nadol k hodnote -90,9, čo indikuje možné krátkodobé prepredanie.
Zvýšené objemy obchodov v posledných sviečkach naznačujú, že sa trh pokúša rozhodnúť o smerovaní. Ak sa cene podarí stabilne preraziť nad 3,001 USD, môže nasledovať ďalší rast smerom k novým lokálnym maximám. Naopak neúspešný preraz a odraz od rezistencie môže vyústiť do poklesu späť k podpore okolo 2,92–2,90 USD.
