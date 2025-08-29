US OPEN: Korekcia historického maxima. Dolár posilňuje.

Hlavný index americkej burzy včera uzavrel na novom historickom maxime. Investori si čiastočne zachovali včerajší optimizmus, keď indexy pred otvorením rástli. US500 si pripísal 0,3 %. Zisky sa však nepodarilo udržať a trhy rýchlo stratili pôdu pod nohami. Aktuálne US500 klesá o 0,2 % a US100 o 0,4 %.
EURUSD dočasne koriguje včerajšie straty vďaka pozitívnym údajom o inflácii z Nemecka. Trh čaká na údaje o PCE inflácii. Zverejnené dáta z USA však umožňujú doláru prevziať iniciatívu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
EURUSD: -0,15 %
GBPUSD: -0,35 %
USDJPY: +0,27 %
USDCHF: +0,21 %
Makroekonomické údaje:
Boli zverejnené údaje o PCE inflácii. Trh tomuto ukazovateľu neprikladá takú váhu ako CPI, ale z pohľadu trhu je významnejší, pretože ide o preferovaný ukazovateľ inflácie pre FED pri rozhodovaní o menovej politike. Dáta boli v súlade s očakávaniami.
-
Jadrová PCE inflácia medziročne (august): 2,6 % (Očakávanie: 2,6 %, Predchádzajúce: 2,6 %)
-
Jadrová PCE inflácia medzimesačne (august): 0,2 % (Očakávanie: 0,2 %, Predchádzajúce: 0,3 %)
Neskôr počas dňa budú zverejnené aj údaje indexu PMI z Chicaga.
-
Očakávanie: 46, Predchádzajúce: 47,1
Kanadská ekonomika v tomto štvrťroku klesá, USDCAD posilňuje.
-
Rast HDP medziročne: 0,9 % (Očakávanie: 1,3 %, Predchádzajúce: 1,2 %)
-
Rast HDP medzimesačne: -0,1 % (Očakávanie: 0,1 %, Predchádzajúce: 0,1 %)
-
Rast HDP medzištvrťročne: -1,6 % (Očakávanie: -0,7 %, Predchádzajúce: 2,2 %)
US100 (D1)
Cena sa naďalej drží nad dolnou hranicou strednodobého rastového trendu, no trhu zjavne chýba sila vrátiť sa bližšie k stredu kanála. To môže viesť k potenciálnemu prerazeniu smerom nadol. Novo sa objavuje aj krátkodobý trend (fialový), ktorý bude predstavovať ďalšiu rezistenciu voči rastu ceny v najbližších dňoch. Najbližšia podpora je už spomenutá rastová trendová línia a kĺzavý priemer EMA25. Prvá silná rezistencia sa nachádza v zóne od úrovne 28 340 USD.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
-
Nvidia (NVDA.US) – Kalifornský AI gigant opäť oslabuje. Spoločnosť pokračuje v poklese v dôsledku sklamania investorov z výsledkov. Hoci prekonala očakávania, ukázalo sa to ako nedostatočné na uspokojenie trhu. Akcie klesajú o 1,1 % pred otvorením trhu.
-
Dell (DELL.US) – Výrobca počítačov, serverov a pracovných staníc sklamal trh včerajšími výsledkami. Nepomohli ani uistenia o rastúcom dopyte po AI riešeniach spoločnosti a zvýšenie očakávaných tržieb z tohto segmentu na 20 miliárd USD. Cena klesá o viac než 7 % pred otvorením trhu.
-
Alibaba (BABA.US) – Akcie čínskej spoločnosti na americkej burze vzrástli o 3 %. Spoločnosť zverejnila optimistické výsledky a predstavila nový AI čip.
-
Marvell Technology (MRVL.US) – Spoločnosť zverejnila výsledky. Napriek tomu, že prekonala očakávania analytikov, rast neuspokojil investorov, čo spôsobilo pokles akcií o 15 %.
-
Autodesk (ADSK.US) – Výrobca softvéru zverejnil výsledky nad očakávaniami a oznámil ďalšie úspechy. Akcie rastú takmer o 10 %.
-
Elastic (ESTC.US) – Spoločnosť špecializujúca sa na analýzu dát výrazne prekonala očakávania, keď zvýšila tržby o 20 % medziročne. Cena akcie rastie o 16 %.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.