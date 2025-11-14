Týždenný prehľad trhu so zemným plynom: Ceny rastú naprieč regiónmi, spotreba v USA prudko stúpla

- Severovýchod USA zaznamenal prudký nárast spotreby aj cien v dôsledku ochladenia a obmedzených kapacít.
- Severovýchod USA zaznamenal prudký nárast spotreby aj cien v dôsledku ochladenia a obmedzených kapacít.
- Vývoz LNG z USA zostáva silný, za posledný týždeň vyplávalo 34 tankerov.
- Vrtná aktivita v oblasti plynu opäť ožíva, čo môže ovplyvniť ponuku v nasledujúcich mesiacoch.
Ceny zemného plynu v Spojených štátoch počas uplynulého týždňa (od 5. do 12. novembra) výrazne posilnili, a to ako na spotovom trhu, tak aj na burze s futures kontraktmi. Spotové ceny sa zdvihli vo väčšine kľúčových uzlov, pričom rast ťahalo najmä chladnejšie počasie na severovýchode USA.
Vývoj cien na Henry Hub a futures trh
- Spotová cena na Henry Hub, hlavnom referenčnom bode pre americký zemný plyn, vzrástla o 9 centov na $3,60/MMBtu. Ešte výraznejší nárast zaznamenali futures kontrakty – decembrový kontrakt pre rok 2025 na NYMEX pridal 30 centov a dosiahol cenu $4,533/MMBtu. V medziročnom porovnaní je to prudký nárast z úrovne $2,983/MMBtu (december 2024).
- Priemerná cena tzv. 12-mesačného pruhu (kontrakty od decembra 2025 do novembra 2026) sa zvýšila o 15 centov na $4,199/MMBtu, čo odráža rastúce očakávania vyššieho dopytu a potenciálne napätie na strane ponuky v budúcom roku.
Regionálny vývoj: Severovýchod prudko zdražel
- Ceny vzrástli vo väčšine hlavných amerických uzlov. Výkyvy sa pohybovali od poklesu o 7 centov (Tennessee Zone 4 Marcellus) až po výrazný nárast o $2,07/MMBtu na Waha Hube v Texase.
- Najväčší tlak na rast bol badateľný v severovýchodných štátoch USA, najmä v oblasti Bostonu. Uzol Algonquin Citygate posilnil o 59 centov na $4,18/MMBtu, pričom počas týždňa dosiahol vrchol až na $6,56/MMBtu, v reakcii na pokles teplôt a zvýšený dopyt po vykurovaní.
- Priemerná teplota v oblasti Bostonu bola 7 °C, čo je výrazný pokles teploty oproti predchádzajúcemu týždňu. Celkovo zaznamenal severovýchod USA nárast spotreby plynu o 23 %, tá dosiahla 2,3 miliardy kubických stôp za deň, prevažne kvôli vyššiemu dopytu v domácnostiach a komerčnom sektore.
Zahraničné trhy: Rozdielny vývoj v Ázii a Európe
- Na globálnych trhoch bol vývoj zmiešaný. Priemerná týždenná cena LNG pre dodávky do východnej Ázie vzrástla o 1 cent na $11,14/MMBtu, zatiaľ čo európska cena (TTF v Holandsku) klesla o 12 centov na $10,58/MMBtu. Medziročne sú však ceny výrazne nižšie – vlani touto dobou dosahovali cez $13,50/MMBtu.
Vývoz LNG a aktivita na trhoch
- Z amerických prístavov vyplulo 34 LNG tankerov s kapacitou 129 Bcf. Najviac plavidiel odplávalo z terminálov Sabine Pass (9) a Plaquemines (6), nasledované Corpus Christi a Freeportom (po 5 lodiach).
Vrtná aktivita: Mierne oživenie v ťažbe plynu
- Počet vrtov na zemný plyn sa zvýšil o 3 vrty na 128, čo je dôležitý signál oživenia v oblasti ťažby. Rast ťahá najmä Haynesville, ktorý od začiatku roka pridal už 10 vrtov. Celkový počet aktívnych vrtov (vrátane ropných a ostatných) činí 548, čo je o 37 menej než pred rokom.
Graf NATGAS (H1)
Na grafe zemného plynu môžeme sledovať krátkodobé oslabenie po predchádzajúcom rastovom impulze. Cena aktuálne testuje úroveň 4,497 USD, ktorá je tesne nad hladinou 78,6 % Fibonacciho retracementu (4,464 USD), čo je kľúčová technická podpora. EMA 50 (4,540 USD) bola prelomená smerom nadol, čo značí ochladenie krátkodobého býčieho momenta. CCI sa prepadol na -134, čo signalizuje prepredanosť a možnosť krátkodobého odrazu nahor. Momentum sa však stále drží nad neutrálnou hladinou (97,25), čo značí, že trh zatiaľ nestratil dynamiku úplne.
Z objemových dát je patrné, že pri posledných poklesoch nebol zaznamenaný výrazný nárast objemov, čo môže naznačovať dočasnú korekciu a nie obrat trendu. Kľúčová zostáva hladina 4,464 USD, ktorej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k ďalšej významnej podpore pri 4,091 USD (61,8 % Fibonacciho retracementu).
Zdroj: xStation5
