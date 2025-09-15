Ukrajinské útoky na ruské rafinérie zvyšujú cenu ropy

Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli, keď trh reagoval na rozsiahly útok ukrajinských dronov na ruskú ropnú infraštruktúru. Zároveň americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením nových sankcií voči Rusku.
Brent sa obchodoval za 67,31 USD za barel (+0,5 %), zatiaľ čo WTI dosiahla 63,01 USD za barel s rovnakým percentuálnym rastom.
Ukrajina počas víkendu vyslala viac ako 360 dronov, ktoré zasiahli okrem iného rafinériu Kirishi na severozápade Ruska. Podľa ruských úradov došlo ku krátkemu požiaru, no rozsah škôd zatiaľ nie je úplne známy. Útok prišiel len niekoľko dní po zásahu ropného terminálu Primorsk, kľúčového miesta pre export ruskej ropy.
Podľa analytikov JPMorgan útok na infraštruktúru ako Primorsk (kapacita 1 milión barelov denne) naznačuje novú stratégiu Ukrajiny, ktorá môže výrazne ovplyvniť globálny trh s ropou. Rafinéria Kirishi spracováva približne 355 000 barelov denne, čo zodpovedá približne 6,4 % celkovej ruskej produkcie.
Tony Sycamore z IG Markets varuje, že ak Ukrajina skutočne prechádza k cieleným útokom na exportné zariadenia, môžu sa výhľady na rast cien ropy výrazne zmeniť smerom nahor – a to aj napriek tomu, že OPEC+ plánuje naďalej zvyšovať produkciu, čo vyvoláva obavy z prebytku ponuky.
Napätie voči Rusku ďalej stupňuje prezident Trump, ktorý navrhuje nové energetické sankcie, ale len za podmienky, že všetky štáty NATO prestanú nakupovať ruskú ropu. Spojené štáty zároveň tlačia na svojich spojencov, aby uvalili clo na čínske dovoz, ak Čína neprestane nakupovať ruskú ropu.
Trh taktiež sleduje obchodné rokovania medzi USA a Čínou v Madride, zatiaľ čo posledné americké dáta o zamestnanosti a inflácii naznačujú spomalenie ekonomiky, čo by mohlo ovplyvniť dopyt po rope v najväčšom svetovom spotrebiteľovi.
Súčasná situácia tak vytvára nepredvídateľný mix geopolitických a ekonomických vplyvov, ktorý by mohol viesť k ďalšej volatilite cien ropy v nasledujúcich týždňoch.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne obchoduje na úrovni 67,17 USD, teda tesne nad kľúčovým kĺzavým priemerom SMA 100 (66,82 USD) a EMA 50 (66,95 USD). Táto zóna predstavuje dôležitú technickú podporu, ktorej udržanie by mohlo byť základom pre ďalší rastový pohyb. Cena sa pohybuje okolo úrovne Fibonacciho retracementu 50,0 % (67,30 USD). Najbližšia podpora je na 38,2 % retracementu (66,77 USD), ktorej prerazenie by mohlo otvoriť priestor k úrovni 66,12 USD (23,6 %).
Momentum zostáva na zvýšenej úrovni (99,30), čo naznačuje stále prítomné býčie momentum, aj keď mierne slabne. CCI sa pohybuje na úrovni -44,1, teda v neutrálnom až mierne medveďom teritóriu.
Celkovo je trh v konsolidačnej fáze po silnom raste a obchodníci sledujú, či cena udrží kľúčové priemery a Fibonacciho podporu. Silný prielom nad 67,30 USD (50 % retracement) by signalizoval obnovenie rastového trendu, zatiaľ čo pokles pod 66,77 USD by mohol znamenať návrat k nižším supportom.
Zdroj: xStation5
