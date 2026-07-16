UnitedHealth výsledky za 2Q 2026: silný zisk prekonáva odhady, výhľad na celý rok zvýšený

UnitedHealth dnes zverejnil výsledky za druhý štvrťrok roku 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov. Upravený zisk na akciu dosiahol 6,38 USD, čím prekonal konsenzus o 1,46 USD, pričom tržby vzrástli o 0,3 % medziročne na 112,0 miliardy USD. Prevádzkový zisk dosiahol 8,0 miliardy USD oproti 5,2 miliardám USD v druhom štvrťroku 2025.
Kľúčovým ukazovateľom sledovaným investormi bol tzv. medical care ratio — pomer nákladov na zdravotnú starostlivosť k vybraným poistnému. Ukazovateľ MCR dosiahol v druhom štvrťroku 2026 hodnotu 86,7 %, čo odráža cenovú disciplínu a zmeny v mixe produktov. Ide o zlepšenie oproti 89,4 % v porovnateľnom období minulého roku, a to vďaka zmenám v nastavení poistných produktov, cenovej disciplíne a riadeniu zdravotných nákladov. Napriek tomu finančný riaditeľ Wayne DeVeydt upozornil, že náklady na zdravotnú starostlivosť zostávajú "elevated over historical levels" — teda stále nad historickými normami, a to aj napriek viditeľnému zlepšeniu.
Divízia Optum sa vrátila k rastu. Prevádzkový zisk Optumu medziročne vzrástol o 29 % na 4 miliardy USD, ťahaný zlepšením v technologickom segmente Optum Insight a lepšou dostupnosťou starostlivosti v klinickej jednotke. Nástroje umelej inteligencie zavedené v tomto roku znížili administratívnu záťaž a zvýšili čas, ktorý môžu klinickí pracovníci Optum Health venovať liečbe pacientov. Naopak divízia UnitedHealthcare obsluhovala 48,5 milióna poistníkov a vykázala tržby 86,0 miliardy USD s prevádzkovým ziskom 3,9 miliardy USD.
Na základe silných výsledkov spoločnosť revidovala výhľad na celý rok 2026. UnitedHealth teraz očakáva upravený zisk na akciu v rozmedzí 19,50 až 20,00 USD, oproti predchádzajúcemu výhľadu presahujúcemu 18,25 USD. Celkový výhľad tržieb na rok 2026 zostal nezmenený na úrovni 439 miliárd USD. CFO DeVeydt pritom naznačil, že skutočné tržby môžu byť vyššie, než tento cieľ napovedá. Členská základňa však zostáva pod tlakom: DeVeydt predpokladá odliv približne 500 000 členov z plánov ACA a 1,1 milióna členov Medicare Advantage v roku 2026, a to najmä kvôli vyšším nákladom na poistné po uplynutí covidových dotácií.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
PayPal: Výpredaj, stagnácia alebo revolúcia?
🎥 Výsledková sezóna s XTB: TSMC zvýšila zisk o 77 % a zlepšila výhľad
J.B. Hunt Transport prekonáva odhady v 2Q 2026: intermodálna preprava ťahá rekordné výsledky
Anthropic mieri na burzu a začína stretnutia s investormi 💰
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.