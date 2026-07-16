PayPal: Výpredaj, stagnácia alebo revolúcia?

Akcie PayPalu počas stredajšej seansy vyskočili takmer o 20 % a prerazili nad úroveň 55 USD.
Tento pohyb nasledoval po správach o spoločnej ponuke na prevzatie, ktorú predložili spoločnosť Stripe a private equity fond Advent International.
Konzorcium údajne ponúklo 60,50 USD za akciu, čím ocenilo spoločnosť na viac než 53 miliárd USD. Tieto čísla sú dôležité, pretože predstavujú prémiu presahujúcu 25 % oproti trhovému oceneniu v čase predloženia ponuky. Rast ocenenia ukazuje, že investori brali ponuku vážne, hoci cena akcií stále zostáva pod ponukou fondov.
V prípade akvizície by Stripe získal prístup k viac než 430 miliónom spotrebiteľských účtov PayPalu, sieti Venmo a viacerým ďalším aktívam. V praxi by to doplnilo ponuku Stripe o rozsiahly maloobchodný a spotrebiteľský trh. Zlúčená skupina by ročne spracovala platby v objeme približne 3,7 bilióna USD.
Je PayPal lacný?
Medzi analytikmi zameranými na hodnotové akcie je PayPal známy tým, že jeho ocenenie už mnoho rokov neodráža fundamenty spoločnosti.
Spoločnosť už dávno prestala byť „rastovou“ firmou, naďalej sa však nachádza vo veľmi solídnej pozícii. V prvom štvrťroku zvýšila tržby o 7 % na 8,35 miliardy USD a celkový objem platieb dosiahol 464 miliárd USD. Za posledných 12 mesiacov PayPal vytvoril voľný peňažný tok vo výške približne 6,8 miliardy USD.
Ponuka však neznamená, že prevádzkové problémy spoločnosti zmizli. Prevádzková marža klesla na 18,4 %. Vedenie očakáva, že v druhom štvrťroku upravený zisk na akciu klesne približne o 9 % a dolárová transakčná marža sa zníži asi o 3 %. Zároveň rastie tlak zo strany Apple Pay, Google Pay a bankových riešení.
Nový generálny riaditeľ Enrique Lores sa snaží tento trend zvrátiť prostredníctvom prebiehajúcej reorganizácie spoločnosti. Plán počíta s úsporami najmenej 1,5 miliardy USD počas trojročného obdobia, významná časť prostriedkov sa však má opätovne investovať do vývoja produktov. Najväčšou skúškou zostáva zrýchlenie rastu služby branded checkout a efektívnejšia monetizácia Venmo.
Technická analýza PayPalu (D1)
Hoci sa spoločnosť stále nachádza ďaleko od svojho historického maxima, nedávny rast predstavuje silný býčí signál. Akcie jedným pohybom prerazili dlhodobú klesajúcu trendovú líniu a prekonali rezistenciu okolo úrovne 54 USD.
Zdroj: xStation5
Po mnohých rokoch pretrvávajúceho downtrendu sa PayPal náhle opäť dostáva do centra pozornosti, čo vyvoláva otázky o ďalšom vývoji spoločnosti. Všetko bude závisieť od toho, či sa PayPal rozhodne ponuku na prevzatie prijať.
Najzaujímavejším zvratom by bolo odmietnutie návrhu. Išlo by o jasný signál sily a dôvery akcionárov aj vedenia vo vlastnú stratégiu.
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