Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
US OPEN: Inflácia výrobcov v USA nižšia, než sa očakávalo. Trh čoraz viac verí v znižovanie sadzieb

16:58 10. septembra 2025

Hlavné akciové indexy v USA otvárajú stredajšiu seansu pozitívne, a to v reakcii na slabšie než očakávané augustové údaje o inflácii cien výrobcov (PPI). Zatiaľ čo trh očakával medziročný rast PPI o 3,3 %, oficiálne údaje ukázali nárast len o 2,6 % medziročne.

Inflácia cien výrobcov v USA za august 2025 teda výrazne zaostala za očakávaniami. Ročná miera PPI dosiahla 2,6 % oproti júlovým 3,3 %. Medzimesačne PPI dokonca klesol o 0,1 %, zatiaľ čo sa očakával rast o 0,3 % (po predchádzajúcom náraste o 0,7 %).

Zdá sa, že dnešná správa o PPI spolu s nedávnymi údajmi z amerického trhu práce – vrátane revízií nových pracovných miest a viditeľného spomalenia rastu zamestnanosti – zohrá kľúčovú úlohu pri formovaní ďalšieho postupu Fedu. V posledných týždňoch sú viditeľné známky spomaľovania trhu práce a zároveň ústupu inflačných tlakov. V dôsledku toho sú finančné trhy takmer jednomyseľne presvedčené, že Fed pristúpi k prvému zníženiu sadzieb už tento mesiac.

Očakávania investorov zároveň čoraz viac prechádzajú do holubičieho režimu. Pravdepodobnosť scenára, v ktorom dôjde k aspoň trom zníženiam sadzieb do konca roka 2025, narastá. Zdá sa, že trh počíta s tým, že Fed bude mať menej dôvodov na zachovanie reštriktívnej politiky, najmä ak nadchádzajúce údaje – predovšetkým očakávaný údaj o spotrebiteľskej inflácii (CPI) – potvrdia dezinflačný trend. Tento vývoj podporuje pozitívny sentiment na akciových a dlhopisových trhoch, čo sa prejavuje nielen rastom akciových indexov, ale aj tlakom na pokles výnosov amerických štátnych dlhopisov.

 

Volatilita amerických akcií

Zdroj: xStation5

 

US100 (H1 Interval)

Z grafu je zrejmé, že trh prijal dnešné inflačné správy veľmi pozitívne. Futures na Nasdaq 100 sa obchodujú výrazne nad kľúčovými kĺzavými priemermi (EMA 25, EMA 50 a EMA 100), čo signalizuje silný býčí sentiment. Súčasný pohyb nadväzuje na predchádzajúci odraz a pokračuje v rastovom trende, pričom investori očakávajú ďalšie posilňovanie trhu. Takéto správanie naznačuje, že trh verí v pozitívny vplyv inflačných údajov a očakáva pokračovanie rastového vývoja.

 

Zdroj: xStation5

 

Firemné správy:

Oracle (ORCL.US) zaznamenal nárast o 39 % po zverejnení výsledkov za prvý fiškálny štvrťrok roku 2025. Tržby dosiahli 14,9 miliardy USD, čo predstavuje 12 % medziročný rast. Zisk na akciu (EPS) bol 1,47 USD, teda mierne pod očakávaniami analytikov. Hlavným dôvodom prudkého rastu akcií bol výrazný nárast objemu nevybavených výkonov (Remaining Performance Obligations, RPO) na 455 miliárd USD – čo je 359 % nárast medziročne. Tento rast súvisí s podpísaním štyroch viacmiliardových kontraktov s klientmi ako OpenAI, Meta, NVIDIA a AMD. Oracle plánuje rozšírenie cloudovej infraštruktúry a tento rok investuje 35 miliárd USD do výstavby dátových centier. Prognózy predpokladajú 77 % rast tržieb z cloudu v aktuálnom fiškálnom roku, pričom do roku 2029 môžu dosiahnuť až 144 miliárd USD.

Asset Entities Inc. (ASST.US) rastie približne o 30 % po oznámení fúzie so Strive Asset Management. Spoločnosť sa špecializuje na sociálny marketing na platformách ako Discord a TikTok. Spojením vznikne prvá verejne obchodovaná firma zameraná na bitcoinové investície. Dohoda umožní rýchle získavanie kapitálu na nákup kryptomien a implementáciu inovatívnych, daňovo efektívnych investičných stratégií.

NIO (NIO.US) klesá o 9,4 % po tom, čo oznámila emisiu akcií v hodnote 1 miliardy USD. Spoločnosť plánuje ponúknuť 181,8 milióna akcií za cenu 5,50 USD za akciu. Hoci sú prostriedky určené na výskum a vývoj technológií elektromobilov a firemné účely, investori reagovali negatívne na riedenie podielov. Trh teraz čaká na dokončenie ponuky plánované na začiatok októbra 2025 a ďalšie detaily o využití výnosov.

Gossamer Bio (GOSS.US) posilňuje približne o 9 % po tom, čo UBS začala pokrývať akciu s odporúčaním „Buy“ a cieľovou cenou 19 USD. Analytici poukazujú na podhodnotený potenciál klinického portfólia firmy a očakávajú rast ceny akcií v krátkom až strednodobom horizonte. Spoločnosť sa zameriava na vývoj lieku seralutynib na liečbu plicnej hypertenzie, pričom výsledky štúdie PROSERA sa očakávajú vo februári 2026.

 

 

