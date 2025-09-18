US OPEN: Nové ATH na všetkých indexoch!

Americké akciové burzy otvárajú štvrtkovú seansu v pozitívnej nálade, podporené zmesou lepších makroekonomických dát a očakávaní ohľadom ďalších krokov Fedu.
Širší trh rastie a všetky hlavné indexy v USA otvárajú na nových ATH. Federálny rezervný systém dodáva palivo už rozhorúčenému trhu. Pre investorov je to signál, že FED podporuje trh aj v situácii, keď reálna ekonomika stále vysiela signály sily. To zvyšuje apetít po riziku a posúva indexy k novým maximám, avšak vyvíja tlak na dolár.
Makroekonomické dáta
FOMC včera rozhodol o znížení úrokovej sadzby o 25 bázických bodov, čo je prvý takýto krok od decembra.
Fed signalizuje, že v priebehu roka môžu prísť ďalšie zníženia, ak sa zosilnia riziká spojené s trhom práce, ale nie je to isté. Trh pozitívne prijíma vyvážený postoj Fedu.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol na 231 tisíc, čo je výrazne pod odhadmi trhu a naznačuje miernu stabilizáciu po predchádzajúcom náraste. Súčasne prekvapil mimoriadne pozitívne Philadelphia Fed Manufacturing Index, ktorý vzrástol na 23,2 oproti očakávaniam len 1,7. Ide o najlepší výsledok za posledné mesiace, ktorý signalizuje silné oživenie priemyslu v regióne. Obe údaje dokopy ukazujú, že napriek rastúcim obavám o trh práce americký priemyselný sektor vykazuje jasné známky zotavenia.
US100 (D1)
Zdroj:xStation
Index US100 zostáva v jasnom uptrende, pohybuje sa v hornom pásme kanála a udržiava momentum po prerazení predchádzajúcich rezistencií. Usporiadanie kĺzavých priemerov podporuje dopytovú stranu a rastúce sviečky z posledných seáns ukazujú na silný nákupný záujem. Indikátor RSI už však signalizuje prekúpenú zónu, čo naznačuje, že trh je prehriaty a v krátkom horizonte môže prísť technická korekcia.
Firemné správy
Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) – Nvidia oznámila investíciu 5 miliárd USD do Intelu a spoluprácu na projekte nových čipov. Hodnota Intelu rastie o viac než 30 % a Nvidie o 3 %.
AMD (AMD.US) – Hlavný konkurent Intelu stráca pri otvorení 4 % v reakcii na správu o investícii do Intelu.
89bio (ETNB.US) – Roche oznámila nákup biotechnologickej spoločnosti za 14,5 USD na akciu, čo aktuálne predstavuje prémiu asi 80 %. Výsledkom je, že hodnota firmy pri otvorení rastie o rovnaký podiel.
CrowdStrike (CRWD.US) – Kyberbezpečnostná a cloudová spoločnosť rastie o 6 % na vlne informácií po zverejnení predikcií o príjmoch z AI.
Cracker Barrel (CBRL.US) – Akcie reťazca reštaurácií klesajú takmer o 10 % po zverejnení slabých výsledkov.
