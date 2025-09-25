US Open: Predajný tlak na Wall Street 📉 Oracle klesá o 4 % po správe Rotschild & Co Redburn

Americké indexy klesajú, zatiaľ čo dolár posilňuje — podporený silným rastom HDP, robustnými objednávkami tovarov dlhodobej spotreby a poklesom žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Investori spochybňujú, či Fed skutočne tento rok pokračuje v menovom uvoľňovaní očakávaným „rýchlym tempom.“
US500 klesá o viac ako 0,9 %, US2000 stráca takmer 2 %
Akcie Lithium Americas rastú vďaka špekuláciám o možnom podiele vlády USA
Akcie Oracle reagujú negatívne na správu Rothschild & Co Redburn
Americký dolár posilňuje a výnosy štátnych dlhopisov rastú, keďže HDP za 2. kvartál medziročne vzrástol o 3,8 % (oproti očakávaným 3,3 %)
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol na 217 tisíc, oproti očakávaniu 233 tisíc a predchádzajúcim 233 tisíc
Spotreba domácností vzrástla v 2. kvartáli o 2,5 %, výrazne nad odhadom 1,6 % a predchádzajúcou hodnotou 0,5 %
Technický pohľad na US500 (denný graf – D1)
US500 dnes klesá o takmer 1 %. Kľúčová podpora sa nachádza pri úrovni 6 500 bodov, kde sa nachádza 50-dňový kĺzavý priemer (EMA – oranžová čiara). Index túto úroveň v posledných mesiacoch otestoval trikrát.
Na druhej strane rezistencia je definovaná nedávnou cenovou reakciou okolo 6 800 bodov.