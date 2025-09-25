viac
US Open: Predajný tlak na Wall Street 📉 Oracle klesá o 4 % po správe Rotschild & Co Redburn

16:12 25. septembra 2025

Americké indexy klesajú, zatiaľ čo dolár posilňuje — podporený silným rastom HDP, robustnými objednávkami tovarov dlhodobej spotreby a poklesom žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Investori spochybňujú, či Fed skutočne tento rok pokračuje v menovom uvoľňovaní očakávaným „rýchlym tempom.“

  • US500 klesá o viac ako 0,9 %, US2000 stráca takmer 2 %

  • Akcie Lithium Americas rastú vďaka špekuláciám o možnom podiele vlády USA

  • Akcie Oracle reagujú negatívne na správu Rothschild & Co Redburn

  • Americký dolár posilňuje a výnosy štátnych dlhopisov rastú, keďže HDP za 2. kvartál medziročne vzrástol o 3,8 % (oproti očakávaným 3,3 %)

  • Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol na 217 tisíc, oproti očakávaniu 233 tisíc a predchádzajúcim 233 tisíc

  • Spotreba domácností vzrástla v 2. kvartáli o 2,5 %, výrazne nad odhadom 1,6 % a predchádzajúcou hodnotou 0,5 %

Technický pohľad na US500 (denný graf – D1)

US500 dnes klesá o takmer 1 %. Kľúčová podpora sa nachádza pri úrovni 6 500 bodov, kde sa nachádza 50-dňový kĺzavý priemer (EMA – oranžová čiara). Index túto úroveň v posledných mesiacoch otestoval trikrát.
Na druhej strane rezistencia je definovaná nedávnou cenovou reakciou okolo 6 800 bodov.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

Firemné správy

  • Immuneering Corp. (IMRX) klesá o ~15 % po oznámení 86 % celkovej miery prežitia po deviatich mesiacoch u pacientov s rakovinou pankreasu liečených kombináciou atebimetinibu a mGnP. Napriek pozitívnej správe došlo k vyberaniu ziskov.

  • Jabil (JBL) oslabuje takmer o 9 %, aj keď výsledky za 4. kvartál prekročili očakávania analytikov.

  • Lithium Americas (LAC) rastie takmer o 12 % po správach, že administratíva Donalda Trumpa zvažuje podiel v spoločnosti.

  • Oracle (ORCL) stráca takmer 5 % v dôsledku širšej slabosti technologického sektora. Rothschild & Co Redburn začali pokrývať akcie odporúčaním „predať“, pričom tvrdia, že trh výrazne nadhodnocuje hodnotu cloudových príjmov spoločnosti. Akcie sa stále obchodujú nad 50-dňovým EMA, ale testujú nedávne lokálne minimá pod 300 USD.

Zdroj: xStation5

 

26.09.2025
20:14

Denné zhrnutie: Preferovaný ukazovateľ Fedu PCE nemení trhové očakávania; striebro rastie o 3,00 % 📈

Americké indexy ukončili deň mierne vyššie, keď rástli po tom, ako PCE report dorazil v súlade s očakávaniami....

 19:11

Oracle sa stane jedným z akcionárov TikToku 🔎

  TikTok U.S. ohodnotený na približne 14 miliárd USD Investorská skupina (Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Dhabí)...

 18:21

Akcie Kingsoft Cloud klesli o viac než 10 % po oznámení novej emisie akcií

Akcie spoločnosti Kingsoft Cloud Holdings (KC) dnes výrazne oslabili – o viac než 10 %, keď investori reagovali na oznámenie o diskontovanej...
