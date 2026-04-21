US Open: Silnejšie makrodáta, menšie napätie!

Dnešný obraz na Wall Street formujú súčasne dva kľúčové faktory: silnejšie než očakávané dáta z americkej ekonomiky a meniace sa geopolitické prostredie, ktoré v krátkodobom horizonte zjavne ovplyvňuje ochotu investorov podstupovať riziko. Trh sa snaží vyhodnotiť skutočnú silu amerického spotrebiteľa aj rozsah možných rizík vyplývajúcich z napätia na Blízkom východe. Výsledkom je vyššia volatilita, ale aj podpora pre akciové indexy.
Z makroekonomického pohľadu sú najdôležitejšie americké maloobchodné tržby, ktoré dopadli výrazne nad očakávaním. Časť tohto rastu bola spôsobená vyššími cenami pohonných hmôt, ktoré zvyšujú nominálnu hodnotu tržieb, no sila bola viditeľná aj v očistenom ukazovateli bez najviac volatilných zložiek. To naznačuje, že spotrebiteľ zostáva aktívny aj napriek pretrvávajúcim nákladovým tlakom a vysokým úrokovým sadzbám. Trh to interpretuje ako signál, že americká ekonomika nesmeruje k prudkému spomaleniu, ale skôr ku kontrolovanejšiemu ochladeniu aktivity. V takomto prostredí sa celkový sentiment zlepšuje a chuť riskovať na akciovom trhu rastie.
Ďalším faktorom, ktorý tento obraz posilňuje, je vplyv cien energií na ekonomické dáta. Vyššie náklady na pohonné hmoty, spôsobené geopolitickým napätím, priamo nafukujú nominálne maloobchodné tržby a čiastočne skresľujú pohľad na skutočnú silu spotrebiteľa. Dáta tak vyzerajú na prvý pohľad veľmi solídne, no ich štruktúra si vyžaduje opatrnejšiu interpretáciu, pretože neodráža úplne reálnu dynamiku výdavkov.
Druhým kľúčovým pilierom dnešného pohybu je geopolitika, kde sa objavujú signály o možnom obnovení rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, a to napriek pretrvávajúcej neistote a rozporuplným správam z regiónu. Už samotná možnosť dialógu, hoci zatiaľ neistá, má tendenciu trhy upokojovať, pretože znižuje obavy z ďalšej eskalácie a z možného narušenia energetických trhov. To následne stláča rizikovú prémiu a podporuje tok kapitálu do rizikových aktív.
Výsledkom je kombinácia relatívne silných amerických ekonomických dát a dočasného zlepšenia geopolitického sentimentu. Táto zmes prirodzene podporuje akciové indexy a živí ďalší rast, aj keď ide stále o podmienené prostredie, veľmi citlivé na zmeny v makrodátach aj politickom vývoji.
Zdroj: xStation5
Futures na americký index S&P 500 (US500) dnes vykazujú mierne zisky, ktoré podporujú prekvapivo silné dáta o maloobchodných tržbách. Čísla ukazujú, že dopyt amerických spotrebiteľov zostáva odolný, čo zmierňuje obavy z prudkého zhoršenia ekonomickej dynamiky a podporuje valuácie akcií. Investori zároveň pozitívne reagujú na signály naznačujúce možné obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom, čo dočasne znižuje geopolitické napätie a zlepšuje celkový trhový sentiment.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
UnitedHealth (UNH.US) výrazne prekvapila trh lepšími než očakávanými výsledkami za 1. štvrťrok 2026 a zvýšila svoj celoročný výhlaď zisku, čo signalizuje pokračujúcu silnú prevádzkovú výkonnosť. Dodatočný program spätného odkupu akcií v objeme 2 miliárd USD navyše ešte posilnil pozitívnu reakciu trhu a podporil cenu akcií. Trh to vníma ako potvrdenie, že firma zostáva jedným z najstabilnejších lídrov v zdravotníckom sektore.
Amazon (AMZN.US) rastie po tom, čo oznámil výrazné zrýchlenie aktivít v oblasti umelej inteligencie vďaka rozšírenému partnerstvu so spoločnosťou Anthropic a významnému investičnému balíku. Táto spolupráca posilňuje pozíciu AWS ako kľúčového poskytovateľa infraštruktúry pre vývoj AI, zatiaľ čo rozsah plánovaných výdavkov a výpočtovej kapacity naznačuje veľmi silný dlhodobý dopyt po službách Amazonu. Trh to vníma ako ďalší krok k upevneniu vedúcej pozície Amazonu v globálnych pretekoch o AI.
RTX (RTX.US) posilňuje po veľmi silných výsledkoch za 1. štvrťrok, ktoré prekonali očakávania na úrovni tržieb aj zisku. Spoločnosť zároveň zvýšila časť svojho celoročného výhlaďu, čo trh vyhodnotil ako potvrdenie trvalo silného dopytu v obrannom sektore a postupného oživenia komerčného letectva. To ďalej podporuje širší obranný priemysel, kde objemy objednávok zostávajú vysoké a prílev kontraktov stabilný.
Northrop Grumman (NOC.US) sa aj napriek lepším než očakávaným výsledkom dostala pod mierny predajný tlak, pretože investori sa zamerali na celoročný výhlaď, ktorý nepriniesol jednoznačne pozitívne prekvapenie. Hoci firma vykázala solídne tržby aj zisk, absencia výraznejšej revízie výhlaďu smerom nahor obmedzila nadšenie trhu. Fundamenty sektora však zostávajú silné, podporené vysokými obrannými rozpočtami a robustným portfóliom objednávok, čo ďalej podporuje dlhodobý investičný príbeh.
Apple (AAPL.US) oznámil zásadnú zmenu vo vedení. Tim Cook má opustiť pozíciu generálneho riaditeľa a presunúť sa do úlohy predsedu správnej rady, zatiaľ čo novým CEO sa stane John Ternus. Táto správa vyvolala medzi investormi zmiešanú reakciu.
