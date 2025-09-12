US OPEN: Trh spomaľuje po rušnom týždni

Dnešné obchodovanie na Wall Street sa nesie v atmosfére očakávania a miernej neistoty. Hlavné indexy uzavreli vo štvrtok na nových rekordoch, no dnes časť ziskov odovzdávajú. US500 sa drží pri predchádzajúcom otvorení. US100 rastie o 0,2 %, zatiaľ čo US2000 klesá o 0,5 %. Investori zrejme balansujú medzi radosťou z rekordných ocenení a rastúcimi obavami o trh práce.
Index Dow Jones po prvýkrát prekonal hranicu 46 000 bodov, a to najmä vďaka dobrej kondícii firiem a slabším než očakávaným makroekonomickým údajom, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť znižovania sadzieb. S&P 500 aj Nasdaq vo štvrtok taktiež ukončili obchodovanie na historických maximách.
Makroekonomické dáta:
Aj keď investori stále dúfajú v mäkké pristátie ekonomiky, čoraz výraznejšie sa ukazujú potenciálne problémy spojené s trhom práce a spotrebou. Rastúci počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti a veľmi slabé NFP naznačujú výrazné ochladenie zamestnanosti, ktoré môže z dlhodobého hľadiska obmedziť spotrebiteľské výdavky.
Zároveň vysoké zadlženie domácností, podporené drahšími úvermi a rekordnou záťažou z kreditných kariet, oslabuje odolnosť spotrebiteľov voči ďalšiemu spomaleniu.
Ďalším problémom je verejný dlh, ktorý v USA dosahuje historické úrovne a v kombinácii s rastúcimi nákladmi na jeho obsluhu predstavuje čoraz väčšiu výzvu pre federálny rozpočet. Táto situácia zvyšuje riziko, že aj pri uvoľnenej politike Fedu bude ťažké udržať hospodársky rast v nasledujúcich štvrťrokoch.
Index University of Michigan za august ukázal zmiešané výsledky. Hlavný ukazovateľ aj hodnotenie súčasnej situácie boli blízko odhadov, avšak spotrebiteľské očakávania výrazne zaostali za predikciami a dlhodobé inflačné výhľady sa dostali nad konsenzus. Tento vývoj môže signalizovať slabší spotrebiteľský dopyt pri súčasnom zachovaní cenových tlakov, čo obmedzuje schopnosť Fedu rýchlejšie uvoľniť menovú politiku.
US100 (D1)
Zdroj: Xstation
Graf ukazuje formovanie potenciálneho patternu dvojitý vrchol. Ak sa cena odrazí od rezistenčnej zóny na úrovni 24 000, je pravdepodobná korekcia v uptrende, najprv smerom k FIBO 23,6 a následne otestovanie veľmi silného supportu okolo 22 800 dolárov, posilneného úrovňou FIBO 50. Ak by došlo k prerazeniu tejto hladiny, otvára sa priestor pre ďalšiu korekciu s prvým silným supportom na úrovni 22 100, kde sa nachádza FIBO 78, a ďalšou zónou okolo 21 600, vyznačenou začiatkom aktuálnej vzostupnej vlny.
Správy z firiem:
Adobe (ADBE.US) – Akcie rastú o takmer 4 % po zverejnení silného štvrťročného výhľadu tržieb; firma profituje z rastúcej monetizácie funkcií umelej inteligencie.
RH (RH.US) – Akcie klesajú o takmer 10 % po znížení celoročného výhľadu tržieb. Spoločnosť poukázala na negatívny vplyv nových amerických ciel a oneskorení.
Super Micro Computer (SMCI.US) – Rast o viac než 5 % pri otvorení po spustení dodávok systémov Nvidia Blackwell Ultra.
Warner Bros. Discovery (WBD.US) – Mediálny gigant pokračuje v raste po správach o plánovanej akvizícii spoločnosťou Paramount Skydance. Akcie rastú pri otvorení o viac než 7 %.
Stellantis (STLA.US) – Výrobca automobilov koriguje predchádzajúce zisky. UBS uviedla, že krátkodobý pomer rizika a výnosu je „neatraktívny.“ Akcie klesajú o viac než 2 %.
Array Technologies (ARRY.US) – Pokles o 5 % po negatívnom odporúčaní od Bank of America, ktorá poukázala na možné riziká súvisiace s clami.
