US Open: US100 mierne rastie pred výsledkami Nvidie🗽Heico posilňuje o 8,5 % po zverejnení tržieb

- Nálada na Wall Street je na začiatku utorkovej seansy zmiešaná; US2000 rastie o 0,5 %.
- Objednávky dlhodobej spotreby v USA, index spotrebiteľskej dôvery Conference Board a index Richmond Fed prekonali očakávania.
- EchoStar (SATS.US) rastie takmer o 80 % po uzatvorení obchodnej dohody s AT&T.
- Americká letecká a obranná spoločnosť Heico (HEI.US) posilňuje o 8,5 % po zverejnení silných tržieb.
- Nvidia (NVDA.US) zverejní výsledky po uzatvorení obchodovania na Wall Street; akcie dnes rastú takmer o 0,5 % a blížia sa k historickému maximu (ATH).
Podľa Conference Board: „Podiel spotrebiteľov, ktorí v auguste očakávajú recesiu počas nasledujúcich 12 mesiacov, vzrástol na najvyššiu úroveň od aprílového vrcholu. Priemerné 12-mesačné inflačné očakávania spotrebiteľov po troch mesiacoch poklesu opäť stúpli a v auguste dosiahli 6,2 % — oproti 5,7 % v júli, no stále pod aprílovým maximom 7 %.“
US100 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- AT&T vzrástla o 0,6 % po tom, čo oznámila plán odkúpiť spektrálne licencie od EchoStar za 23 miliárd USD. Dohoda dáva AT&T exkluzívne práva na časti rádiového spektra v kľúčových regiónoch a podporí jej dlhodobú snahu zostať lídrom v oblasti 5G a optickej konektivity. Akcie EchoStar po oznámení vyskočili o 60 %.
- Interactive Brokers si pripísali 4,2 % po tom, čo S&P Dow Jones Indices oznámili, že online broker bude vo štvrtok zaradený do indexu S&P 500, kde nahradí Walgreens Boots Alliance. Spoločnosť Walgreens bude odkúpená private equity firmou Sycamore Partners.
- Talen Energy vzrástla o 4,3 % po tom, čo bola vybraná ako náhrada za Interactive Brokers v indexe S&P MidCap 400, tiež s účinnosťou od štvrtka.
- Advanced Micro Devices (AMD) stúpla v premarkete o 2,1 % na 166,81 USD po tom, čo analytici z Truist zvýšili odporúčanie z „Hold“ na „Buy“ a cieľovú cenu upravili na 213 USD z predchádzajúcich 173 USD. Analytici očakávajú, že AMD získa podiel na trhu GPU pre dátové centrá na úkor Nvidie.
- Eli Lilly si pripísala 2,4 % po tom, čo oznámila, že jej experimentálna tabletka na chudnutie orforglipron pomohla pacientom s nadváhou a obezitou trpiacim diabetom 2. typu znížiť telesnú hmotnosť až o 10,5 % v pokročilej fáze klinickej štúdie.
- Palantir Technologies klesla v premarkete o 0,6 % po pondelkovom poklese o 1 %. Podľa podania na SEC generálny riaditeľ Alex Karp minulý týždeň predal viac ako 400 000 akcií. Spoločnosť predáva softvér pre dátovú analytiku založený na umelej inteligencii.
- Nvidia si v premarkete pripísala 0,4 % a nadviazala na utorkový rast o 1 %. Od začiatku roka vzrástla o 34 % a v pondelok bola najvýkonnejšou akciou indexu Dow. Investori očakávajú výsledky hospodárenia za 2. štvrťrok, ktoré budú zverejnené v stredu.
- Serina Therapeutics vyskočila o 31 % po tom, čo FDA podporil klinické testovanie jej experimentálneho lieku na Parkinsonovu chorobu SER-252. Spoločnosť plánuje pokračovať vo vývoji v rámci procesu novej žiadosti o liek (NDA).
- Semtech, výrobca polovodičov, posilnil po zverejnení upraveného zisku za 2. štvrťrok vo výške 41 centov na akciu, čo mierne prekonalo očakávania. Tržby dosiahli 258 miliónov USD, medziročne vzrástli o 20 % a prekonali odhady trhu.
Akcie Heico rastú po zverejnení výsledkov
Heico vyskočila o 8 % po tom, čo oznámila zisk za 3. štvrťrok vo výške 1,26 USD na akciu, čím prekonala odhady analytikov na úrovni 1,13 USD. Tržby dosiahli 1,15 miliardy USD, čo taktiež prevýšilo očakávania (1,12 miliardy USD). Akcie amerického dodávateľa pre obranný a letecký sektor dnes rastú takmer o 8 %.
- Tržby: 1,15 miliardy USD, medziročný nárast o 15,7 % (rekordné tržby).
- Zisk na akciu (EPS): 1,26 USD, medziročne +30 % (vs. 0,97 USD pred rokom).
- Flight Support Group (FSG):
- Tržby: 802,7 milióna USD, medziročne +17,8 %.
- Prevádzkový zisk: 198,3 milióna USD.
- Electronic Technologies Group (ETG):
- Tržby: 355,9 milióna USD, medziročne +10,5 %.
- Prevádzkový zisk: 81 miliónov USD.
- Korporátne a medzisegmentové položky:
- Tržby: –10,9 milióna USD, medziročný pokles o 5 %.
- Prevádzková strata: –14,3 milióna USD, zlepšenie oproti očakávaniam analytikov.
- Silný organický dopyt v segmentoch FSG aj ETG; prispel aj vplyv nedávnych akvizícií.
- Heico v júli získala spoločnosť Gables Engineering a rozšírila tak pôsobenie v oblasti pokročilých avionických riadiacich systémov.
Spoločnosť v 3. štvrťroku 2025 dosiahla rekordné tržby aj zisky; oba hlavné segmenty – FSG aj ETG – zaznamenali výrazný dvojciferný rast.
Zdroj: xStation5
