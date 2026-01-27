US Open: US500 blízko historických maxím 📈 Akcie UnitedHealth padajú o 17 %, Micron a RTX Corp rastú

Americký akciový trh na začiatku utorkovej seansy rastie, keď investori postupne zaujímajú pozície pred zajtrajším rozhodnutím Fedu a tlačovou konferenciou Jeromea Powella. Táto udalosť pravdepodobne spôsobí určité preskupenie pozícií v indexoch a na dolárových pároch. Z makro údajov je dnešnou kľúčovou udalosťou index Conference Board, ktorý ponúkne nový pohľad na spotrebiteľskú dôveru v USA. Dnešné údaje z trhu s bývaním príjemne prekvapili: ceny domov vzrástli o 0,6 % m/m oproti očakávaným 0,3 % a predchádzajúcim 0,4 %, zatiaľ čo ceny v 20 najväčších metro oblastiach USA vzrástli o 1,4 % y/y oproti očakávaným 1,2 % a predchádzajúcim 1,3 %. Týždenná zmena zamestnanosti podľa ADP dosiahla 7,5 tisíc pracovných miest oproti predchádzajúcim 8 tisícom. Index US500 smeruje k úrovni 7 000, ktorá v decembri vyvolala dva medvedie impulzy.
Zdroj: xStation5
Akcie UnitedHealth klesajú o viac než 17 %, no širšiu náladu na trhu podporuje sila veľkých technologických firiem. Darí sa Apple, Amazonu, Alphabetu, Meta Platforms a Nvidii, ako aj dodávateľom v polovodičovom reťazci ako Micron, Lam Research a tiež Cloudflare z oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Zdroj: xStation5
Správy z amerického akciového trhu
- Na americkom akciovom trhu dnes vidno jasnú sektorovú selektivitu. Najväčší tlak prichádza zo zdravotníctva – akcie zdravotných poisťovní prudko klesajú po tom, čo americká vláda navrhla ponechať platby pre súkromné Medicare plány na rovnakej úrovni ako tento rok. Investori pritom očakávali nárast o niekoľko percent. Humana klesá približne o 15 %, UnitedHealth o viac než 17 % a CVS Health o 13 %. Navyše, UnitedHealth uviedla, že v roku 2026 očakáva pokles tržieb – prvýkrát za viac ako 30 rokov.
- V oblasti softvéru pre pohostinstvo klesá Agilysys o 12 % po zverejnení hospodárskych výsledkov za 3Q, ktoré nenaplnili očakávania. Letecké spoločnosti sú zmiešané – American Airlines rastú o 3 % po výsledkoch za 4Q, zatiaľ čo JetBlue klesá o 3 % pre vyššiu než očakávanú stratu.
- V sektore AI a cloudovej infraštruktúry pokračuje v raste CoreWeave (+4 %) po ďalšej investícii vo výške 2 miliardy USD od Nvidie. Deutsche Bank zvýšila odporúčanie na „Buy“, čo podporilo sentiment v celom segmente.
- Sanmina klesá o 8 % po slabom výhľade tržieb na 2Q. Naopak UPS rastie o 3 % vďaka lepšiemu výhľadu na celý rok a pokračujúcemu plánu odstrániť menej ziskové zásielky zo siete.
- V automobilovom sektore General Motors posilňuje približne o 4 % po zverejnení výhľadu rastu zisku o 2 miliardy USD a oznámení vyššej dividendy a spätného odkupu akcií. V obrannom sektore Northrop Grumman stráca 1 % po slabšom výhľade zisku, zatiaľ čo menšia vesmírna spoločnosť Redwire pridáva 15 % po získaní kontraktu na raketovú obranu. Najväčší americký dodávateľ obranných technológií RTX Corp. rastie o 3 % po lepších výsledkoch za 4Q, než sa očakávalo.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.