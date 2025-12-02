US Open: Wall Street sa zotavuje s podporou technologického sektora

Wall Street dnes vykazuje známky stabilizácie po včerajšom výpredaji. Futures na hlavné indexy sú mierne vyššie, čo naznačuje, že sa trh pokúša zotaviť časť strát.
Pozornosť zostáva zameraná na rozhodnutia Federálneho rezervného systému (Fed). Trhy špekulujú, či Fed zmení svoj tón ohľadom budúceho vývoja úrokových sadzieb, čo by malo významný dopad na ocenenie rastových akcií, najmä v technologickom sektore. Technologické spoločnosti a firmy pôsobiace v oblasti umelej inteligencie, ktoré boli v posledných mesiacoch hlavnými ťahúňmi rastu, sú teraz najcitlivejšie na zmeny trhového sentimentu a na očakávania týkajúce sa menovej politiky.
Dodatočný tlak priniesli včerajšie údaje ISM Manufacturing PMI, ktoré ukázali, že americký priemyselný sektor opäť klesá. V novembri index dosiahol 48,2 bodu, čo je pokles z októbrových 48,7 bodu a znamená to deviaty mesiac po sebe s oslabujúcou aktivitou. Mimoriadne znepokojujúci bol pokles nových objednávok na 47,4 bodu a subindexu zamestnanosti na 44,0 bodu. Zároveň však index cien vzrástol na 58,5 bodu, čo signalizuje rastúce nákladové tlaky napriek slabnúcemu dopytu.
Táto kombinácia údajov predstavuje pre Fed výzvu. Na jednej strane slabnúca priemyselná aktivita a spomaľujúci dopyt naznačujú ochladzovanie ekonomiky, čo by zvyčajne podporilo miernejšiu menovú politiku. Na druhej strane však pretrvávajúce cenové tlaky môžu udržiavať obavy z inflácie a obmedziť priestor na rýchle znižovanie sadzieb. Výsledkom môže byť vyvážený a opatrný prístup, ktorý zohľadní ako ekonomické riziká, tak inflačné tlaky.
Celkovo súčasná situácia na trhu odráža mierne zotavenie, neistotu ohľadom ďalších krokov Fedu, slabé priemyselné dáta a rastúce obavy o kondíciu technologických spoločností.
Zdroj: xStation5
US500 (H1 Interval)
Futures na S&P 500 sú dnes mierne vyššie, čo naznačuje odraz od včerajšej lokálnej korekcie. Trh sa stále nachádza nad kľúčovými kĺzavými priemermi (EMA 25, 50 a 100), čo poukazuje na technickú dominanciu býkov a potenciál pre ďalší rast. RSI sa nachádza v neutrálnej až mierne optimistickej zóne, čo naznačuje, že priestor na pokračovanie rastu zostáva otvorený. Trhy zostávajú mierne opatrné, sledujú konsolidáciu a očakávané makroúdaje, ktoré môžu ovplyvniť ďalší vývoj. Podpora v okolí kĺzavých priemerov zostáva stabilná, no rozhodujúce budú nadchádzajúce trhové signály a globálny sentiment.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Janux Therapeutics (JANX.US): Akcie prudko klesli po zverejnení predbežných výsledkov fázy 1 klinickej štúdie na rakovinu prostaty. Napriek celkovo pozitívnym údajom o bezpečnosti a prvotnej účinnosti trh reagoval negatívne, pretože výsledky neponúkli jasnú výhodu oproti konkurenčným terapiám a naznačili, že komercializácia môže trvať dlhšie.
- Marvell Technology (MRVL.US): Akcie stúpajú o 2,5 % počas dňa po správach, že spoločnosť rokuje o pokročilej akvizícii startupu Celestial AI, ktorý vyvíja čipy pre umelú inteligenciu. Hodnota transakcie môže presiahnuť 5 miliárd USD a má potenciál posilniť pozíciu Marvellu v AI segmente a zrýchliť vývoj nových technológií. Trh však zostáva opatrný vzhľadom na možné problémy s integráciou tímov a technológií. Investori zároveň očakávajú výsledky za 3. kvartál, ktoré budú zverejnené po dnešnom obchodovaní, s očakávaným EPS 0,74 USD a tržbami 2,07 miliardy USD, čo predstavuje ročný rast o 72 % a 36 %.
- Credo Technology (CRDO.US): Akcie počas dňa rastú takmer o 25 % po výsledkoch, ktoré prekonali očakávania trhu, a na základe optimistického výhľadu na nasledujúce štvrťroky.
- MongoDB (MDB.US): Akcie posilnili o viac než 20 % po výsledkoch za 3. kvartál, ktoré ukázali silný rast výnosov z platformy Atlas a rastúci význam v oblasti AI aplikácií. Výnosy z Atlasu vzrástli približne o 30 % a analytici očakávajú pokračovanie silnej expanzie v nasledujúcich rokoch.
