US OPEN: Wall Street zľahčuje geopolitické riziká; Tesla vedie medzi akciami Mag7

Široký optimizmus na hlavných amerických indexoch

Akcie spotrebného tovaru vedú rast

Tesla vyniká medzi akciami Mag7 vďaka debutu robotaxi

Wall Street otvorila nový týždeň v zelených číslach a nevenuje veľkú pozornosť zásahu USA do izraelsko-iránskeho konfliktu. Index S&P500 dočasne vedie zisky (+0,6 %), nasledujú Russell 2000 (+0,55 %), Nasdaq (+0,5 %) a DJIA (+0,35 %).

Akcie spotrebného tovaru dominujú pondelkovému obchodovaniu, keďže čelia relatívne nižším geopolitickým a colným rizikám v porovnaní s technologickými alebo zdravotníckymi titulmi. Nadpriemerný optimizmus je vidieť aj v sektore nehnuteľností po najnovších ekonomických údajoch, ktoré naznačujú neočakávaný nárast predaja domov v máji (+0,8 % medzimesačne vs. očakávanie -1,3 %).

Optimizmus podporujú aj relatívne lepšie výsledky PMI v porovnaní s Európou. Dáta ukázali pokračujúci rast v sektore služieb aj priemyslu, hoci sa dynamika spomalila viac, než sa predpokladalo. Klesajúci export zaťažil produkciu, čo bolo čiastočne kompenzované tvorbou zásob z dôvodu obáv z ciel. Clá zároveň spôsobili prudký nárast cien, najmä v priemysle. Domáci dopyt zostáva silný, čo podporuje tvorbu pracovných miest a rast objemu nevybavených objednávok.

Volatilita v sektoroch indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP

US100 (časový rámec H1)

Po priamom americkom útoku na Irán otvorili futures na index US100 po víkende s výrazným poklesom, približne o 200 bodov. Nasdaq však rýchlo zareagoval, uzavrel cenový gap a počas úvodu európskej seansy prekonal úroveň 21 845 bodov. Po otvorení burzy v New Yorku index najprv klesol o 100 bodov, no rovnako rýchlo sa opäť zotavil. Index prerazil nad 25-periódový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), čo potvrdzuje jeho silu napriek geopolitickému napätiu.

Zdroj: xStation5

Správy zo spoločností:

Tesla Motors (TSLA.US) dnes rastie o približne 7 % vďaka nenápadnému predstaveniu robotaxi v Austine, ktoré Elon Musk zorganizoval prostredníctvom vybraných influencerov namiesto verejného uvedenia. Hoci akcia posilnila na vlne optimizmu, reálne obmedzenia – geofencing, nepriaznivé počasie – a silná konkurencia naznačujú, že škálovateľná, zisková autonómia je stále ďaleko.

Fiserv (FISV.US) posilňuje o 3 % po oznámení plánov na spustenie platformy pre stablecoiny integrovanú so sieťou Solana, v partnerstve s Circle a Paxos. Iniciatíva predstavuje odvážny vstup do tokenizovaných platieb a nepretržitého vyrovnania, no firma čelí výzve zotaviť sa z 20 % poklesu akcií v tomto roku, spôsobeného rastúcou konkurenciou vo fintech sektore.

Li Auto (LI.US) pridáva viac ako 6,8 % po tom, čo CEO Li Xiang oznámil uvedenie nového elektrického SUV i6 v septembri. Zamerané na zákazníkov prémiových crossoverov (napr. BMW, Audi). Tento krok zároveň podporil H-akcie spoločnosti, ktoré viedli rast indexu Hang Seng Tech o 5,5 %.

Northern Trust (NTRS.US) poskočil až o 9 % po správach, že spoločnosť Bank of New York Mellon kontaktovala firmu ohľadom možnej fúzie. Analytici vnímajú strategické výhody pre obe strany, hoci sa objavujú obavy o cenu transakcie.

