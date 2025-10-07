⏬ US100 klesá o 0,5 % po správach o Oracle

- Dopad marže AI u Oraclu: Ohlásená 14 % marža na prenájme serverov Nvidia vyvoláva vážne pochybnosti o ziskovosti umelej inteligencie.
- Dopad marže AI u Oraclu: Ohlásená 14 % marža na prenájme serverov Nvidia vyvoláva vážne pochybnosti o ziskovosti umelej inteligencie.
- Výpredaj na Nasdaqu: Slabá správa okamžite spustila pokles US100 a vyvolala „červené vlajky“ v oblasti financovania.
- Problém so ziskovosťou: Vysoké náklady a agresívna cenová politika podkopávajú ziskovosť AI napriek marketingovému ošiaľu.
Index US100 dnes klesol o 0,5 %, pričom poklesy dočasne dosiahli až 0,8 %. Merané od historického maxima, ktoré bolo dosiahnuté tesne pred začiatkom riadneho obchodovania, index klesol až o 1 %. Straty sú spôsobené rastúcim skepticizmom voči sektoru umelej inteligencie (AI), najmä v súvislosti so spoločnosťou Oracle Corp.
Akcie Oraclu sa pri otvorení prepadli až o 5 % po tom, čo server The Information zverejnil znepokojujúce detaily o maržiach v AI biznise spoločnosti. Môže ísť o prvý varovný signál možného nadhodnotenia celého sektora.
Podľa The Information dosiahol Oracle len 14 % hrubú maržu na tržbách 900 mil. USD z prenájmu serverov Nvidia za trojmesačné obdobie končiace v auguste. To je výrazne pod priemerom. Správa naznačuje, že spoločnosť mohla na niektorých zmluvách s čipmi Nvidia Blackwell zaznamenať straty až 100 mil. USD.
Slabá ziskovosť je podľa správy spôsobená vysokými nákladmi na drahé čipy od Nvidie a silnou konkurenciou v oblasti prenájmu a cloudu, ktorá tlačí ceny AI služieb na minimum. Situáciu zhoršujú aj rastúce náklady na energiu, výstavbu infraštruktúry a personálne výdavky.
Zatiaľ čo Oracle po predchádzajúcich kvartálnych výsledkoch výrazne posilnil vďaka prudkému nárastu objemu objednávok, čoraz viac analytikov spochybňuje budúcu ziskovosť firmy. Spoločnosť oznámila objem nevybavených objednávok vo výške 455 mld. USD, vrátane údajnej dohody s OpenAI v hodnote 300 mld. USD na päť rokov.
Spoločnosť hlási záporný voľný peňažný tok v dôsledku rozsiahlych investícií do nových dátových centier a jej dlh rastie rýchlejšie ako u konkurencie.
V poslednom období sa objavili aj obavy z tzv. „kruhového financovania“. Hoci je súčasný stav ďaleko od praktík z dot-com bubliny, analytici už začínajú vnímať tento trend ako „červenú vlajku“.
Schéma Oracle–OpenAI–Nvidia
-
Nvidia investuje do OpenAI (až 100 mld. USD)
-
OpenAI nakupuje služby od Oraclu (záväzok 300 mld. USD)
-
Oracle prenajíma čipy od Nvidie
-
Zisk sa vracia späť k Nvidii cez predaj čipov
Výstražné signály analytikov z Wall Street
-
Ročné tržby OpenAI sú päťkrát nižšie než jej ročné záväzky voči Oraclu
-
AMD ponúka OpenAI 10 % podiel výmenou za nákupný záväzok
-
Jim Chanos, známy short seller z Wall Street, varuje: „Prečo predajcovia dotujú kupujúcich, ak je dopyt nekonečný?“
Reakcia trhu a technický výhľad
Index US100 dnes testoval úroveň 25 000 bodov, ktorá poskytuje technickú podporu vyplývajúcu z lokálnych maxím z 22.–23. septembra.
Akcie Oraclu aktuálne zmierňujú straty, no cena predtým prelomila lokálne minimá z 1. októbra a vymazala zhruba polovicu nárastu z 10. septembra.
Jasné prelomenie úrovne 25 000 bodov v kombinácii s prienikom 38,2 % Fibonacciho retracementu poslednej rastovej vlny by mohlo spustiť hlbšiu korekciu. Predchádzajúca korekcia zo septembra naznačuje ďalšiu podporu okolo úrovne 24 600 bodov.
