🚨 US100 klesá o 1,5 % a vymazáva tohtoročné zisky pre obavy z obchodnej vojny 📉

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes klesajú o viac než 1,5 %, pod úroveň zo začiatku obchodovania 2. januára 2026, a vymazávajú všetky doterajšie zisky od začiatku roka. Americký akciový trh dnes zostáva zatvorený kvôli štátnemu sviatku, no trhy už reagujú na víkendové titulky.
- Donald Trump oznámil 10 % clá na hlavné ekonomiky EÚ a Spojené kráľovstvo (s platnosťou od 1. februára) a pohrozil ich zvýšením na 25 %, ak nedôjde k uzavretiu dohody o kúpe Grónska. Investori tento krok vnímajú ako neprimeraný – dolár oslabil namiesto očakávaného posilnenia a celkový rizikový sentiment sa zhoršil. Prípadná eskalácia vo vzťahoch medzi Washingtonom a Bruselom by mohla výrazne zasiahnuť americké technologické spoločnosti pôsobiace v Európe.
- Nemecký index DAX klesá o viac než 1,2 %. Pokles US100 je obzvlášť znepokojujúci, pretože ani rekordné výsledky TSMC a eufória okolo polovodičov nedokázali index posunúť na nové maximá. Softvérové akcie sú pod tlakom už niekoľko mesiacov – oslabujú spoločnosti ako Salesforce či ServiceNow. Slabší výkon zaznamenávajú aj Meta Platforms a Microsoft. Ak téma ciel zostane na stole, pravdepodobnosť hlbšej korekcie na amerických akciách sa zvyšuje. Zároveň sa zdá nereálne, že by dohoda o Grónsku bola uzavretá pred 1. februárom.
Zdroj: xStation5
