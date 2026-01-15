US100: Nasdaq sa odráža na vlne nového AI optimizmu 🤖🚀

Futures na index Nasdaq prerušili trojdňovú sériu poklesov a odrazili sa od 30-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru, a to vďaka obnovenému optimizmu v oblasti umelej inteligencie po rekordných výsledkoch polovodičového giganta TSMC. K vyššiemu apetítu po riziku prispieva aj zmiernenie geopolitického napätia, aj keď prebiehajúca výsledková sezóna drží investorov v strehu.
Včerajší výpredaj na US100 sa zastavil pred úrovňou 61,8 % Fibonacciho retracementu z korekčnej vlny október–november 2025. Kontrakt uzavrel na úrovni EMA30 (svetlofialová), čo vytvorilo priestor na úspešný odraz už od začiatku európskeho obchodovania. Rast je momentálne limitovaný úrovňou 78,6 % Fibonacciho retracementu a môže buď akcelerovať, alebo sa zastaviť v závislosti od výsledkov bánk zverejnených v priebehu dnešnej seansy. Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa US100?
- Spoločnosť TSMC dosiahla míľnik 1 bilión TWD na tržbách a zaznamenala rekordný medziročný rast čistého zisku o 35 % vo 4. štvrťroku 2025. Hlavným motorom zostáva výkonné výpočtové spracovanie – pokročilé čipy (7nm a menšie) teraz predstavujú 77 % príjmov z waferov.
- Firma plánuje v roku 2026 kapitálové výdavky v rozsahu 52–56 miliárd USD, čo signalizuje silnú dôveru v trvácnosť globálneho boomu v AI. Spoločnosť očakáva rast tržieb na úrovni približne 30 %, čo presahuje analytické odhady, pričom dopyt po AI akcelerátoroch od klientov ako Nvidia, AMD a veľkých dátových centier zostáva robustný. Expanzia zahŕňa nové výrobné závody v USA, Japonsku a Nemecku, zatiaľ čo vývoj pokročilých čipov ostáva sústredený na Taiwane.
- Geopolitické riziko sa mierne znížilo po tom, čo americký prezident Donald Trump naznačil zmierlivejší tón voči Iránu, pričom uviedol, že protesty sa upokojili. Tým sa znížili obavy z bezprostrednej vojenskej akcie zo strany USA. Tento vývoj pomohol utlmiť dopyt po bezpečných aktívach, ktoré v predchádzajúcich dňoch vystrelili ceny zlata a ropy na viacdňové maximá. Napriek aktuálnej korekcii však geopolitické napätie zostáva zvýšené a prebiehajúce konflikty naďalej obmedzujú ochotu riskovať na Wall Street.
- Výsledky amerických bánk môžu mať na technologický sektor zmiešaný dopad. Silné výsledky za 4. kvartál od Morgan Stanley, Goldman Sachs a BlackRock môžu podporiť apetít po riziku, no rebalansovanie kapitálu môže znamenať presun prostriedkov späť do finančných akcií, ktoré boli nedávno pod tlakom. To by mohlo obmedziť ďalší rast technologických akcií, ako je Nvidia, ktorá v premarkete rastie o 0,9 %.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (16. 01. 2026)
Najväčší vo svojej triede: Čo hovoria výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.