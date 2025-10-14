US100 stráca 1 % 📉

- Čína oznámila sankcie voči americkým subjektom napojeným na jedného z najväčších juhokórejských lodiarov.
- Investori sa obávajú, že obchodná eskalácia medzi USA a Čínou bude pretrvávať dlhšie.
- Akcie Goldman Sachs a BlackRock klesajú v premarkete napriek solídnym výsledkom za 3. štvrťrok.
Americké akcie prudko oslabili po tom, čo Čína vyostřila obchodný spor so Spojenými štátmi, čím opäť oživila obavy z obnoveného konfliktu medzi Pekingom a Washingtonom.
Eskalácia prichádza v čase, keď sa akciové trhy už nachádzajú na vyšších valuáciách po niekoľkomesačnom raste. Čína oznámila sankcie voči americkým subjektom napojeným na jedného z najväčších juhokórejských lodiarskych výrobcov a signalizovala, že môžu nasledovať ďalšie opatrenia.
Dôležité je, že naposledy USA oznámili vojenské partnerstvo s Južnou Kóreou v oblasti stavby námorných lodí.
Pozornosť investorov sa teraz sústreďuje na neoficiálny začiatok výsledkovej sezóny.
Akcie BlackRock klesli v after-markete o takmer 1 % napriek silným výsledkom za 3. štvrťrok, zatiaľ čo akcie Goldman Sachs klesli o 2 % po zverejnení kvartálneho reportu.
Obchodníci budú pozorne sledovať signály týkajúce sa udržateľnosti investícií do AI a potenciálne dopady vyšších ciel v nasledujúcich mesiacoch.
US100 dnes stráca 1 % a klesá na 24 600 bodov, pričom sa snaží udržať nad úrovňou EMA 50.
Prípadný prepad pod 24 300 bodov by mohol otvoriť priestor pre rozsiahlejší výpredaj.
