Indonézia sprísňuje obmedzenia: Ceny niklu prudko rastú

- Indonézia potvrdila zníženie ťažby niklu na 260 – 270 miliónov ton v roku 2026, čo je menej, ako sa pôvodne plánovalo.
- Cena niklu na LME od decembra vzrástla o viac ako 20 % a v súčasnosti sa obchoduje za približne 17 835 USD za tonu.
- Najväčší ťažobný podnik, Weda Bay Nickel, bol tvrdo zasiahnutý: jeho kvóta klesla z 42 na 12 miliónov ton.
- Tieto opatrenia majú globálny vplyv na trh a podporujú rast cien iných kovov, ako je meď a hliník.
Cena niklu pokračovala v raste už štvrtý deň po tom, čo Indonézia, najväčší svetový producent, potvrdila výrazné zníženie produkcie v roku 2026. Krajina plánuje vydať výrobné kvóty v rozmedzí 260 až 270 miliónov ton, čo je mierne nad pôvodným odhadom, ale stále výrazne pod plánovanými 379 miliónmi ton na rok 2025.
Podľa indonézskeho ministerstva energetiky a nerastných zdrojov majú byť kvóty finalizované do marca. Trh na túto správu okamžite zareagoval a nikel na LME vzrástol na 17 910 USD za tonu, čo predstavuje viac ako 20 % nárast od polovice decembra. Analytici považujú aj mierne vyššie kvóty pod 270 miliónov ton za býčí signál, keďže globálna ponuka zostáva obmedzená.
Drastické zníženie ťažby v zátoke Weda
Najväčšiu ranu však utrpela ťažobná spoločnosť Weda Bay Nickel v provincii Severné Maluku, ktorej kvóta bola obmedzená na len 12 miliónov ton v porovnaní s 42 miliónmi ton plánovanými na rok 2025. Projekt, ktorý vlastní konzorcium Tsingshan Holding, Eramet SA a PT Aneka Tambang, plánoval rozšíriť ťažbu na viac ako 60 miliónov ton vďaka susednému priemyselnému parku.
Namiesto toho musí spoločnosť teraz dovážať rudu z Filipín, aby mohla pokračovať v prevádzke. Okrem kvót čelí Weda Bay aj pokute za porušenie lesného povolenia, ktorá by mohla dosiahnuť až 3 bilióny indonézskych rupií (180 miliónov USD).
Opatrenia týkajúce sa komodít
Indonézia sleduje strategiu obmedzenia ťažby nielen niklu, ale aj uhlia. Cieľom je podporiť ceny a chrániť domáci trh, ktorý trpí nadprodukciou – nikl z Indonézie predstavoval až 65 % celosvetovej ponuky, čo v posledných rokoch viedlo k poklesu cien a uzavretiu baní v Austrálii a Novej Kaledónii.
Na základe nových informácií skupina Macquarie Group tiež zvýšila svoju prognózu ceny niklu na rok 2026 o 18 % na 17 750 USD za tonu, práve kvôli klesajúcim prebytkom na trhu.
Graf NICKEL (H1)
Cena niklu sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí 17 830 – 17 940 USD. Po dlhodobej konsolidácii a postupnom raste došlo k prudkému rastovému impulzu, pričom cena prekonala oba kĺzavé priemery – EMA 50 (17 293 USD) a SMA 100 (17 379 USD). Tento prelom je dôležitým technickým signálom, keďže SMA 100 doteraz pôsobil ako dynamický odpor v rámci klesajúceho trendu. V krátkodobom horizonte vidíme silnú býčiu sviečku, po ktorej nasleduje mierna korekcia, čo je prirodzená reakcia po rýchlom raste. Je však dôležité, že cena je stále nad priemermi, čo potvrdzuje zmenu krátkodobého sentimentu. CCI je na úrovni 197, čo znamená, že trh je hlboko prekúpený. Takáto vysoká úroveň naznačuje veľmi silný nákupný tlak, ale zároveň výrazne zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobej korekcie alebo aspoň spomalenia rastu. Momentum je nad 100, čo potvrdzuje rastúcu dynamiku trhu. Z technického hľadiska je teraz kľúčové sledovať, či cena zostane nad úrovňou 17 750 – 17 800 USD, ktorá predstavuje novo vytvorenú podporu. Ak áno, rast smerom k 18 000 USD a vyššie môže pokračovať. Naopak, návrat pod 100 SMA by naznačoval falošný prelom a riziko obnovenia klesajúcej štruktúry.
Zdroj: xStation5
