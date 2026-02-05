🚨US100 stráca 2 % uprostred výpredaja amerických technologických akcií

Futures na Nasdaq 100 (US100) prehlbujú výpredaj zo začiatku týždňa a dnes klesajú o viac než 2 %. Slabá nálada v technologickom sektore je ďalej zhoršená slabšími údajmi z amerického trhu práce.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrástol viac, než sa očakávalo, zatiaľ čo údaje od Challengeru ukázali medziročný nárast prepúšťaní o viac než 200 % v januári.
V dôsledku toho sa US100 momentálne obchoduje len približne 300 bodov nad 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200), vyznačeným červenou čiarou.
Aj hotovostné indexy sú pod tlakom:
-
DJIA a S&P 500 klesajú približne o 1,2 %
-
Russell 2000 (segment malých a stredných firiem) klesá o viac než 1,3 %
Kľúčové údaje z amerického trhu práce:
• Nové žiadosti o podporu: 231 tis. vs očak. 212 tis. (predošlý týždeň 209 tis.)
• JOLTS (december): 6,54 mil. vs očak. 7,25 mil. (predošlý mesiac 7,14 mil.)
• Challenger (január): 108,4 tis. vs 35,5 tis. v decembri
US100 (D1)
Denné RSI pre futures na Nasdaq 100 dnes klesá k úrovni 34, čo je hladina nepozorovaná od jesennej korekcie. EMA50 sa nachádza v blízkosti úrovne 25 700 bodov.
Zdroj: xStation5
Negatívny sentiment v softvérovom sektore sa teraz rozšíril na celý technologický sektor a pokles je viditeľný takmer vo všetkých podsektoroch. Klesajú aj polovodiče, pričom medzi významné výnimky so ziskom patria len Broadcom (AVGO.US) a TSMC (TSM.US).
Výrazné straty zaznamenávajú hlavné technologické mená:
-
Amazon a Alphabet klesajú takmer o 5 %
-
Microsoft stráca viac než 3 %
-
Tesla oslabuje takmer o 4 %
Sentiment je slabý aj vo finančnom a bankovom sektore, kde obavy z úverovej expozície voči softvérovému sektoru a širšieho zhoršenia nálady na trhu vedú k realizácii ziskov.
Otočili sa aj nedávne zisky výrobcu liekov na obezitu Eli Lilly (LLY.US) – akcie klesajú o viac než 7 %.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.