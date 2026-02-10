US2000 v blízkosti rekordných úrovní 🗽 Čo ukazujú údaje NFIB?

Futures na americký index malých a stredných spoločností Russell 2000 (US2000) dnes mierne klesajú, ale kontrakt je stále približne 50 bodov pod svojím historickým maximom. Údaje od malých podnikov (oveľa menších ako spoločnosti zahrnuté v indexe Russell 2000) boli o niečo slabšie, ako sa očakávalo, a zostávajú pod 52-ročným priemerom prieskumu (98). Tento index je dôležitým barometrom domácej ekonomiky USA, pretože sleduje stav malých, často rodinných podnikov, ktoré tvoria približne 40 % celkovej zamestnanosti v Spojených štátoch.
- Zložky indexu: Z 10 zložiek 3 vzrástli a 7 klesli, čo poukazuje na zmiešaný obraz sentimentu.
- Najväčší pohyb: Očakávaný reálny objem predaja bol jedinou zložkou s výraznou zmenou, keď vzrástol o 6 bodov.
- Index neistoty: Vzrástol o 7 bodov m/m na 91, čo signalizuje rastúce váhanie medzi malými firmami.
- Hlavný faktor vyššej neistoty: Viac majiteľov uviedlo, že si nie sú istí, či je teraz vhodný čas na rozšírenie svojho podnikania.
- Komentár NFIB: Napriek rastu HDP malé podniky „stále čakajú na výrazný ekonomický rast“, hoci viac majiteľov uvádza zlepšenie podnikateľských podmienok a očakáva vyšší predaj.
- Záver indexu zamestnanosti: Situácia na trhu práce sa javí ako vyvážená, pričom index je približne 1,5 bodu nad svojím historickým priemerom (101,6 oproti 100).
Zdroj: xStation5
