US500 je o 0,25 % nižšie pred zverejnením CPI

- Obavy o spoľahlivosť dát: Septembrový CPI je výnimkou zo zmrazenia ekonomických dát spôsobeného 24-dňovým vládnym shutdownom, avšak ak shutdown pretrvá, pri budúcich reportoch môžu vzniknúť obavy o ich spoľahlivosť.
- Očakávaná jadrová inflácia: Trhy očakávajú mesačný nárast jadrového CPI o 0,3 %, čo predstavuje ročný rast o 3,1 % – teda výrazne nad 2 % cieľom Federálneho rezervného systému.
- Predpokladaný vplyv na trh: Ak mesačná jadrová inflácia dosiahne presne očakávaných 0,3 %, očakáva sa, že index S&P 500 mierne vzrastie, potenciálne až o 0,5 %.
- Obavy o spoľahlivosť dát: Septembrový CPI je výnimkou zo zmrazenia ekonomických dát spôsobeného 24-dňovým vládnym shutdownom, avšak ak shutdown pretrvá, pri budúcich reportoch môžu vzniknúť obavy o ich spoľahlivosť.
- Očakávaná jadrová inflácia: Trhy očakávajú mesačný nárast jadrového CPI o 0,3 %, čo predstavuje ročný rast o 3,1 % – teda výrazne nad 2 % cieľom Federálneho rezervného systému.
- Predpokladaný vplyv na trh: Ak mesačná jadrová inflácia dosiahne presne očakávaných 0,3 %, očakáva sa, že index S&P 500 mierne vzrastie, potenciálne až o 0,5 %.
Dnes konečne získame určitý pohľad na americkú ekonomiku, keďže budú zverejnené inflačné dáta za september, a to napriek vládnemu shutdownu, ktorý v posledných týždňoch obmedzil zverejňovanie ekonomických údajov v krajine.
V dôsledku shutdownu nie sú publikované hlavné ekonomické ukazovatele USA, inflačné údaje sú však výnimkou. Shutdown trvá už 24 dní, čo z neho robí druhý najdlhší v histórii, hneď po 35-dňovom výpadku v roku 2018 počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa. Tentoraz sa nezdá, že by sa situácia mala v krátkom čase vyriešiť.
Zatiaľ čo sa očakáva, že inflačné dáta za september budú zverejnené bez väčších problémov, narastajú obavy, že októbrové reporty môžu byť menej spoľahlivé, pretože štatistický úrad počas shutdownu zastavil zber, spracovanie a šírenie dát.
To môže viesť k problémom s presnosťou. Keď v roku 2013 trval vládny shutdown 16 dní, bol ovplyvnený zber dát pre výpočet CPI, pričom BLS uviedol, že cenový vzork bol len asi 75 % bežného objemu.
Čo očakávať od CPI?
Piatková správa o CPI je pre investorov mimoriadne dôležitá. Pôjde o jeden z mála jasných signálov o stave ekonomiky pred rokovaním o úrokových sadzbách a pravdepodobne určí vývoj na trhoch do konca roka.
Trhy očakávajú medziročný rast jadrového CPI o 3,1 %, čo zodpovedá aj mesačnému nárastu o 0,3 % – rovnako ako minulý mesiac, no stále výrazne nad 2 % cieľom Fedu.
Celkový CPI by mal taktiež vzrásť na 3,1 %. Ak sa to potvrdí, pôjde o prvý prípad od začiatku roka, kedy inflácia prekročí hranicu 3 %, oproti 2,9 % z predchádzajúceho mesiaca. Vplyv inflácie však bol miernejší, než sa očakávalo, pravdepodobne v dôsledku tlaku na marže, skoršiemu naskladneniu zásob a presmerovaniu obchodu.
Na tento mesiac sa očakáva pokles cien ojazdených vozidiel a nákladov na bývanie, ktoré v auguste v menších južanských mestách rástli viac, než sa čakalo, no odvtedy sa stabilizovali. Jedným z hlavných problémov však zostáva sektor služieb, ako sú nájomné, poistenie vozidiel a opravy áut, zatiaľ čo ceny leteniek by mali klesnúť. Ironicky, práve keď sa podnikateľské prostredie upokojuje a obchodná vojna – okrem Číny – ustupuje, americkí spotrebitelia začali viac míňať na cestovanie, oblečenie, potraviny a zábavu. Prieskumy ukazujú väčší optimizmus v oblastiach ako mzdy a zamestnanosť, ktoré sa výrazne zlepšili.
Ďalšie kľúčové ceny na sledovanie sú energia a potraviny. V septembri sa očakáva možný nárast cien benzínu spolu s miernym rastom cien potravín.
Ropa by mohla byť faktorom, ktorý krátkodobo zmení vývoj trhu. V posledných dňoch ceny ropy zaznamenali dvojciferný rast v dôsledku amerických sankcií voči ruským ropným firmám, čo by mohlo spochybniť očakávané znižovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami.
Vplyv na trh
Ceny benzínu môžu výrazne skresliť inflačné trendy, preto sa jadrová inflácia považuje za lepší ukazovateľ budúcej inflácie. Sleduje sa na mesačnej báze, aby bolo možné posúdiť vývoj krátkodobých ekonomických podmienok. Podľa údajov od JPMorgan môže mať dnešné zverejnenie jadrovej mesačnej inflácie nasledovný dopad na S&P 500:
-
Ak bude inflácia pod 0,25 %, index môže vzrásť až o 1,5 %
-
Ak bude inflácia medzi 0,25 % a 0,3 %, očakáva sa rast o 0,75 % až 1,25 %
-
Ak inflácia zostane na očakávanej úrovni 0,3 %, trh môže mierne posilniť – až o 0,5 %
-
Ak mesačná inflácia prekročí 0,3 %, trh môže oslabiť až o 1,25 %
-
Ak inflácia dosiahne 0,4 %, index môže klesnúť až o 2,25 %
Najpravdepodobnejšie sú tretí a štvrtý scenár, čo znamená, že akákoľvek odchýlka o desatinu percentuálneho bodu nad alebo pod 0,3 % určí vývoj finančných trhov.
Keďže sa Federálny rezervný systém pravdepodobne viac zameriava na trh práce, neočakávame, že by mal CPI výrazný vplyv na budúcotýždňové rozhodnutie Fedu, hoci by mohol ovplyvniť smerovanie decembrového zasadnutia. Trh v súčasnosti zohľadňuje veľmi vysokú pravdepodobnosť, že dopad na finančné trhy bude menší ako obvykle, keďže existuje 98,9 % pravdepodobnosť, že Fed budúci týždeň zníži sadzby o 25 bázických bodov. Na to, aby sa toto očakávanie dramaticky zmenilo, by musel byť rast cien historicky vysoký.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Dennie zhrnutie – Wall Street rastie pred výsledkami „Magnificent Seven“
Palantir a Nvidia spájajú sily vo vývoji pokročilej umelej inteligencie
Microsoft a OpenAI: Strategická reštrukturalizácia a nadchádzajúce výsledky ako barometer AI trhu
Akcie Cameco dosiahli historické maximá po oznámení strategického partnerstva s USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.