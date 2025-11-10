USDCHF klesá o 0,2 % 📉 Švajčiarsko blízko zníženia ciel? 🇨🇭

-
Frank posilňuje voči doláru vďaka nádejám na zníženie rekordného 39 % recipročného cla.
Podľa médií by nová sadzba mohla zodpovedať tej voči EÚ, teda 15 %.
Menný pár USDCHF klesá o 0,2 % po správach, že Švajčiarsko je blízko uzavretiu obchodnej dohody s USA, ktorá by znížila rekordné 39 % clo na švajčiarsky export na 15 %, teda rovnakú sadzbu, aká sa uplatňuje na Európsku úniu. Podľa agentúry Bloomberg by mohla byť dohoda uzavretá v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, hoci ani jedna strana oficiálne nepotvrdila prebiehajúce rokovania.
Clo zavedené v auguste bolo najvyššie, aké USA uvalili na rozvinutú krajinu. Washington tvrdý postup odôvodnil obchodným deficitom so Švajčiarskom presahujúcim 40 miliárd USD, ktorý je spôsobený najmä exportom chemikálií, farmaceutík, strojov a zlata.
Úspešná dohoda by mohla zmierniť pokles konkurencieschopnosti švajčiarskych výrobkov v USA, ktoré boli navyše pod tlakom silného zhodnotenia franku – ten od začiatku roka voči doláru posilnil takmer o 12 % v reakcii na zvýšenú neistotu v roku 2025. Na druhej strane zostáva frank pod tlakom veľmi nízkej inflácie CPI (naposledy 0,1 % medziročne oproti očakávaniu 0,3 %), čo núti Švajčiarsku národnú banku držať sadzby blízko nuly.
Z technického hľadiska USDCHF na časovom rámci H1 prelomil pod 30- a 10-periódový exponenciálny kĺzavý priemer, čo signalizuje krátkodobý tlak na pokles. Zdroj: xStation5
