Veľký biotech obchod: Gilead sa dohodol na kúpe Tubulis 🔬

- Gilead kúpi Tubulis v transakcii až za 5 miliárd USD.
- Kľúčovým cieľom je posilnenie pozície v oblasti ADC liekov.
- Tubulis vyvíja terapie pre rakovinu pľúc, vaječníkov aj ďalšie nádory.
- Pre Gilead ide už o tretiu významnú akvizíciu v tomto roku.
Spoločnosť Gilead Sciences sa dohodla na prevzatí nemeckej biotechnologickej firmy Tubulis v transakcii, ktorej hodnota môže dosiahnuť až 5 miliárd USD. Podľa dostupných informácií zaplatí Gilead okamžite 3,15 miliardy USD v hotovosti a ďalších až 1,85 miliardy USD môže doplatiť pri splnení stanovených míľnikov. Uzavretie obchodu sa očakáva v druhom štvrťroku.
Akvizícia posilňuje pozíciu Gileadu v rýchlo rastúcej oblasti takzvaných ADC liekov. Ide o moderný typ onkologických terapií, ktoré dokážu dopraviť silne účinnú látku priamo k nádoru a presnejšie zacieliť liečbu rakoviny. Práve tento segment patrí v posledných rokoch medzi najhorúcejšie oblasti farmaceutického vývoja.
Tubulis je v tomto smere považovaná za dôležitého hráča. Firma vyvíja experimentálne lieky na rakovinu vaječníkov, rakovinu pľúc aj ďalšie typy nádorov. Už teraz spolupracuje so spoločnosťou Bristol-Myers Squibb a partnerstvo mala aj priamo s Gileadom. Po dokončení transakcie by sa mala Tubulis stať špecializovanou výskumnou divíziou ADC v rámci Gileadu.
Pre Gilead ide už o tretí väčší obchod v tomto roku. V marci oznámil kúpu spoločnosti Ouro Medicines až za 2,18 miliardy USD a vo februári plán prevziať onkologickú firmu Arcellx až za 7,8 miliardy USD. Je tak vidieť, že firma výrazne posilňuje svoje portfólio a agresívne rozširuje vývoj nových liekov.
Z pohľadu investorov tento krok potvrdzuje, že Gilead stavia na onkológiu ako na jeden z hlavných pilierov budúceho rastu. Segment ADC sa navyše stáva čoraz dôležitejším bojiskom medzi veľkými farmaceutickými hráčmi, ktorí chcú získať náskok v presne cielenej liečbe rakoviny.
