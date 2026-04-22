Výhlaď pre Teslu: Príbeh je dôležitejší než čísla

Akcie Tesly od svojho maxima v najhlbšej fáze korekcie stratili až 30 %. Pred zverejnením tržieb sa však sentiment voči spoločnosti výrazne zlepšil, a to napriek signálom problémov, ktoré vidno v správach o dodávkach vozidiel. Majú investori stále na čo čakať?
TSLA.US (D1)
Správy o výrobe a dodávkach poukazujú na veľký, zásadný problém obchodného modelu Tesly. Spoločnosť dodala približne 350 tisíc vozidiel oproti výrobe okolo 400 tisíc vozidiel. To znamená výrazný rozdiel medzi kapacitou firmy a skutočným dopytom. Vytvoriť dopyt po produkte bude oveľa ťažšie než rozširovať výrobu.
Očakávania pre spoločnosť ako celok sú nasledovné:
- Tržby: 22 miliárd USD
- EPS: 0,36–0,37 USD
- Hrubá marža: 17,5 %
Tesla je však zložitý a netradičný subjekt a rovnako zložité a netradičné môžu byť aj trhové očakávania a reakcie. Okrem výsledkov celej spoločnosti má zmysel sledovať aj jednotlivé segmenty podnikania.
Najdôležitejší segment, teda automobilový biznis, zostáva pod tlakom a nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia mala zlepšiť. Napriek tomu by v prípade, že sa spoločnosti podarí doručiť rast tržieb alebo ešte lepšie rozšírenie marží, mohol vzniknúť významný priestor pre rast akcií.
Segment energetických systémov vyzerá oveľa lepšie a vykazuje silné výsledky takmer vo všetkých smeroch, pravdepodobne však zostane príliš malý na to, aby mal výraznejší dopad na celkové výsledky spoločnosti.
O trhovej reakcii na tržby však pravdepodobne rozhodnú segmenty robotaxi, robotiky a prípadne polovodičov.
Pri robotaxi sa očakáva prelomový moment. Služba už bola spustená v Dallase a Houstone a dlho očakávaný Cyber Cab má vstúpiť do výroby v najbližších týždňoch.
Rad robotov Optimus zostáva záhadou. Ziskovosť aj dopyt po produktoch spoločnosti v tejto oblasti sú stále veľkým otáznikom.
Dnešným divokým kartou je výroba polovodičov a iniciatíva terra-fab. Akýkoľvek hmatateľný úspech tejto iniciatívy by mohol vyvolať eufóriu, zatiaľ čo pesimizmus, opatrnosť alebo kapitálové výdavky nad očakávania by mohli akékoľvek nadšenie úplne zničiť.
Ak sa takéto signály objavia, investori budú pozorne sledovať akékoľvek zmienky o spolupráci Tesly so spoločnosťami SpaceX a xAI.
Hlavný záver pred zverejnením tržieb Tesly je ten, že pri tejto spoločnosti bude cenu akcií pravdepodobne riadiť viac príbeh než samotné finančné dáta. Samotné sľuby môžu stačiť na to, aby sa akcie začali vracať k svojim maximám, zatiaľ čo sklamanie, či už v skutočných schopnostiach firmy, alebo v jej deklarovaných plánoch a zámeroch, môže akýkoľvek pozitívny sentiment úplne zničiť.
