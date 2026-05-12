Výnos AGNC okolo 13 % zostáva v centre pozornosti, hoci príjem za 1. štvrťrok prevýšil dividendu a účtovná hodnota klesla

AGNC Investment Corp. ponechal mesačnú dividendu na máj na úrovni 0,12 USD, čo pri cene akcie 10,77 USD z 12. mája znamená anualizovaný dividendový výnos približne 13,4 %. Hypotekárny REIT za prvý štvrťrok vykázal net spread and dollar roll income vo výške 0,42 USD na akciu oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za štvrťrok, takže na tomto ukazovateli bola výplata pokrytá. Hmatateľná účtovná hodnota na akciu však klesla o 5,6 % na 8,38 USD, keďže agency mortgage-backed securities sa v marci dostali pod tlak.
Krytie dividendy vyzerá solidne, no biznis zostáva citlivý na sadzby
AGNC je pákovo financovaný investor do agentúrnych rezidenčných hypotekárnych cenných papierov garantovaných Fannie Mae, Freddie Mac alebo Ginnie Mae. Táto štruktúra môže podporovať vysoký príjem v období priaznivých spreadov a anualizovaný net interest spread spoločnosti sa v prvom štvrťroku zlepšil na 2,06 % z 1,81 % v predchádzajúcom kvartáli. Vedenie uviedlo, že január a február boli pre agency MBS priaznivé, no marcová volatilita spojená s vojnou s Iránom a širšími rizikami na Blízkom východe spready rozšírila a zhoršila ekonomickú návratnosť.
História dividendy stále nabáda k opatrnosti
Súčasná dividenda je stabilná na úrovni 0,12 USD mesačne už od apríla 2020, čo investorom dáva väčšiu stabilitu než v skorších obdobiach. História dividend AGNC však ukazuje, že mesačná výplata bola na začiatku roka 2020 ešte 0,16 USD a na začiatku roka 2016 0,20 USD, čo pripomína, že výnosy mortgage REIT môžu klesať, keď sa nepriaznivo vyvíjajú náklady financovania, predčasné splátky alebo oceňovanie portfólia.
AGNC zároveň v prvom štvrťroku vydal 38,0 milióna kmeňových akcií za 401 miliónov USD v rámci programu at-the-market a marec ukončil s pákou 7,4x voči tangible net book value at risk a so 7,0 miliardy USD v nezaťažených peňažných prostriedkoch a agentúrnych MBS. Spoločnosť tak zostáva likvidná, no zároveň je vidieť, že podpora súvahy a udržanie flexibility sú rovnako dôležité ako samotná dividenda.
Trhy teraz budú sledovať, či AGNC dokáže udržať net spread and dollar roll income nad dividendou, či sa hmatateľná účtovná hodnota po poklese v prvom štvrťroku stabilizuje a ako sa na trhu agency MBS prejavia hypotekárne spready a politika Fedu. Pre dividendových investorov zostáva výnos vysoký, no nasledujúci štvrťrok bude rovnako dôležitý ako samotná výplata.
