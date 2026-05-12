US Open: Silnejší CPI vyvoláva na Wall Street obavy

Dnešná seansa na Wall Street sa začína vo výrazne slabšej nálade po zverejnení amerických dát o inflácii CPI, ktoré opäť prekonali trhové očakávania.
Hlavné americké akciové indexy otvorili nižšie, pričom poklesy vedie Nasdaq, ktorý zostáva najcitlivejší na rast výnosov dlhopisov a vyhliadku dlhšieho obdobia vyšších úrokových sadzieb. Negatívny sentiment je viditeľný naprieč celým trhom, keďže investori znižujú expozíciu voči rizikovým aktívam a preceňujú očakávania smerom k jastrabejšiemu postoju Federal Reserve.
Medziročná inflácia CPI zrýchlila na 3,8 % a dosiahla najvyššiu úroveň od mája 2023, zatiaľ čo jadrová inflácia tiež prekonala odhady. Dáta okamžite vyvolali rast výnosov amerických štátnych dlhopisov a prudké zhoršenie sentimentu na akciových trhoch.
Hlavným zdrojom inflačného tlaku zostávajú náklady na bývanie a nájomné, teda zložka shelter, ktorá má v koši CPI stále najväčšiu váhu. Zároveň výrazne zrýchlili ceny energií, najmä ceny pohonných hmôt a širších energetických služieb. Tie sa stávajú jedným z kľúčových faktorov nedávnej inflačnej dynamiky. Čoraz viditeľnejší je aj dopad zvýšeného geopolitického napätia a pokračujúceho konfliktu v Perzskom zálive, ktorý prispieva k vyšším cenám ropy a palív. Ďalší tlak prichádza z rastúcich cien dopravných služieb a z pretrvávajúcej zvýšenej inflácie v sektore služieb.
Akciové trhy sa čoraz viac obávajú scenára „higher for longer“, teda dlhšieho obdobia zvýšených úrokových sadzieb. Ešte pred niekoľkými mesiacmi investori oceňovali začiatok cyklu znižovania sadzieb v druhej polovici roka, ale dnešné dáta tento scenár posunuli ďalej do budúcnosti. Účastníci trhu sa teraz čoraz viac obávajú, že ak inflácia v najbližších mesiacoch zostane zvýšená, Fed nielen ponechá menovú politiku dlhšie reštriktívnu, ale môže byť dokonca nútený ďalej sprísniť a pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.
Ďalšou obavou pre trhy je skutočnosť, že inflačné tlaky sa už neobmedzujú iba na energie. Zrýchľuje aj jadrová inflácia, čo naznačuje, že cenové tlaky sa v ekonomike rozširujú. Pre Fed je to obzvlášť znepokojujúce, pretože sa tým zvyšuje riziko, že sa inflácia pevnejšie usadí na zvýšených úrovniach.
Zdroj: xStation5
Futures na index S&P 500 (US500) sa dnes obchodujú nižšie. Predajný tlak je ťahaný predovšetkým silnejšou než očakávanou americkou spotrebiteľskou infláciou. Dáta posilnili obavy, že Federal Reserve bude musieť držať menové podmienky dlhšie reštriktívne, čo odsúva očakávania znižovania sadzieb. Zároveň rastie strach, že pretrvávajúca inflácia by mohla Fed prinútiť k jastrabejšiemu postoju a potenciálne aj k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Broadcom (AVGO.US) mierne klesá napriek pozitívnemu sentimentu analytikov pred zverejnením kvartálnych výsledkov. Trh naďalej vidí silný potenciál v rozvoji AI infraštruktúry a partnerstvách so spoločnosťami budujúcimi modely umelej inteligencie. Po silnej nedávnej rally v polovodičovom sektore však časť investorov vyberá zisky.
- Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) zostáva pod tlakom po správach, že nástroje poháňané AI boli využité pri pokusoch o vykonanie pokročilých kybernetických útokov. Tento problém opäť upozorňuje na rastúce kyberbezpečnostné riziká a potenciálne zraniteľnosti spojené s rýchlym rozvojom technológií umelej inteligencie.
- Bristol Myers Squibb (BMY.US) mierne rastie po oznámení rozsiahlej spolupráce vo výskume a vývoji nových terapií. Partnerstvo zahŕňa projekty v oblasti onkológie, hematológie a imunológie. Trh túto dohodu vníma ako potenciálnu podporu pre liekový pipeline spoločnosti a jej dlhodobý rastový výhľad.
- Salesforce (CRM.US) je pod miernym tlakom po tom, čo Citi znížila cieľovú cenu pred nadchádzajúcimi kvartálnymi výsledkami. Úprava odráža opatrnejšie očakávania týkajúce sa krátkodobého rastu v softvérovom sektore, hoci dlhodobý výhľad ťahaný AI zostáva pre spoločnosť podporný.
