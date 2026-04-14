Výsledky BlackRocku: dynamický rast v prvom štvrťroku

Investičná spoločnosť dnes pred otvorením trhu zverejnila svoje výsledky za 1. štvrťrok 2026. Generálny riaditeľ uviedol, že ide o jeden z najlepších vstupov do roka v histórii spoločnosti. Akcie v rámci after-market obchodovania rastú približne o 3 %.
V zverejnených výsledkoch je ťažké nájsť známky obáv o stav trhu private equity/private credit.
Kľúčové finančné ukazovatele:
- Tržby: 6,7 miliardy USD oproti očakávaniu okolo 6,4 miliardy USD
- Prevádzkový zisk: rast o 31 % na 2,67 miliardy USD
- Prevádzková marža: rast na 44,5 %
- EPS: 12,53 USD oproti očakávaniu okolo 11,5 USD
- Aktíva pod správou (AUM): rast o 27 % na 13,89 bilióna USD
- Čisté prítoky: 130 miliárd USD
- Organický rast základných poplatkov: rast o 10 %
Vedenie spoločnosti zdôrazňuje rozsah, momentum a kvalitu rastu AUM, čo má zmierniť obavy trhu z rizík pre firmu vyplývajúcich okrem iného zo segmentu private equity/private credit. Napriek obavám z pozastavenia alebo obmedzenia odkupov z fondov a produktov typu PE/PC dosiahli čisté prítoky do spoločnosti za posledných 12 mesiacov až 744 miliárd USD.
Prvý štvrťrok 2026 bol rekordný v histórii ETF produktov spoločnosti. Veľmi dobre sa zrejme darí aj investičnej platforme Aladdin, ktorej výnosy z predplatného medziročne vzrástli o 22 %. Z finančného pohľadu všetko naznačuje, že aktuálny štvrťrok je druhý najlepší v histórii spoločnosti, pričom predchádzajúci štvrťrok bol vôbec najlepší.
BLK.US (D1)
Na minime posledného výpredaja akcia stratila až 22 % zo svojho vrcholu. Kupujúcim sa však podarilo ubrániť trendovú líniu a cena sa podľa všetkého vracia k rastovému pohybu.
Zdroj: xStation5
