Výsledky obranného sektora: Saab, Safran, Lockheed Martin

Obranný priemysel postupne uzatvára svoju výsledkovú sezónu. Štvrtku budú dominovať predovšetkým európski lídri sektora. Na pozadí pretrvávajúceho bezpečnostného napätia a eskalácie ozbrojených konfliktov po celom svete sú očakávania týkajúce sa výsledkov firiem v tomto sektore čoraz vyššie a zároveň čoraz ťažšie splniteľné.
Safran
Jedna z najväčších spoločností vo svojej triede. Francúzska letecká skupina má popri vojenských dodávkach aj rozsiahly a rýchlo rastúci civilný segment.
Trhová reakcia naznačuje, že firma priniesla presne to, čo investori očakávali, a že výrazný rast spolu s charakteristikou spoločnosti už bol v cene započítaný.
Tržby medziročne vzrástli o 18,8 % na 8,48 mld. EUR, čím mierne prekonali trhový konsenzus okolo 8,3 mld. EUR.
Detaily jednotlivých segmentov boli zmiešané.
- Tržby v segmente Equipment & Defense vykázali organický rast o 13,5 % na 3,36 mld. EUR, pričom predaje v oblasti OE vzrástli o 15,3 %.
- Tržby v segmente pohonných systémov organicky vzrástli o 33 % na 4,5 mld. EUR, pričom predaje vzrástli o 35 %.
- Segment Aircraft Interiors vykázal organický rast o 9,2 % a dosiahol 700 mil. EUR (hoci stojí za zmienku, že v nominálnom vyjadrení zaznamenal pokles).
Manažment potvrdil svoje záväzky týkajúce sa celoročného výhľadu na rok 2026 a očakáva tržby na úrovni nižších desiatok miliárd EUR, opakovaný prevádzkový zisk nad 6,1 mld. EUR a FCF najmenej 4,4 mld. EUR.
Spoločnosť zároveň uviedla, že sleduje situáciu na Blízkom východe, a upozornila na prvé iniciatívy v regióne, napríklad spoluprácu s Katarom na budovaní systému protivzdušnej obrany.
SAF.FR (D1)
Akcie vykazujú vysokú dynamiku cenových pohybov s vysokou frekvenciou. To môže poukazovať na rovnako dynamické zmeny v očakávaniach investorov týkajúcich sa ďalšieho výhľaďu spoločnosti, hoci vzhľadom na trhové a geopolitické prostredie by neistota mala byť skôr naklonená rastovému scenáru. Zdroj: xStation 5
Saab AB
Švédska skupina vykázala veľmi silný štvrťrok, s výrazným rastom a prevádzkovou optimalizáciou naprieč väčšinou oblastí. Aj tu však trhová reakcia môže naznačovať, že značná časť tohto rastu už bola v cene započítaná. Silné výsledky navyše čiastočne zatienil pokles objednávok.
- Objednávky klesli na 18,2 mld. SEK, čo sa premietlo do objednávkového backlogu v hodnote 274 mld. SEK.
- Tržby vzrástli na 19,2 mld. SEK, čo predstavuje organický rast o 23,6 %.
- Obzvlášť pozitívnym prekvapením bol prevádzkový zisk, ktorý vzrástol o 32 % na 1,92 mld. SEK, čím sa EBIT marža zvýšila na 10 %.
- Manažment upozornil na mimoriadne silný rast dopytu po systémoch sledovania a monitoringu. Tržby v tomto segmente vzrástli o viac než 30 %.
SAABB.SE (D1)
Na grafe sa zverejnenie výsledkov časovo zhodovalo s obranou kľúčových úrovní: kĺzavého priemeru EMA 200 a spodnej hranice dlhodobého rastového kanála. Zdroj: xStation 5
Lockheed Martin
Pred zverejnením výsledkov boli očakávania voči spoločnosti vysoké. Na pozadí súčasného aj očakávaného rastu obranných výdavkov akcionári očakávali, že Lockheed ospravedlní viac než 40 % rast valuácie od začiatku roka. Investori sa nepozerali len na tržby, ale aj na ziskovosť, pretože spoločnosť má voči konkurencii stále priestor na zlepšenie marží.
- Očakávania trhu boli nastavené približne na 18,3 mld. USD pri tržbách a 6,75 USD pri EPS.
Spoločnosť však tieto očakávania nesplnila.
- Tržby dosiahli iba 18,0 mld. USD.
- EPS predstavoval 6,44 USD.
- To znamená čistý zisk vo výške 1,44 mld. USD a prevádzkovú maržu na úrovni 8,9 %.
Na úrovni segmentov sa sklamanie sústredilo predovšetkým do oblasti avioniky a raketových systémov.
- Segment avioniky zaznamenal medziročný pokles tržieb na 6,95 mld. USD. Spoločnosť uviedla straty vo výške 325 mil. USD a precenenie kontraktov na stíhačky F-16, ktoré ju stálo 145 mil. USD. Problémy spôsobuje aj program C-130. Výsledkom bolo, že prevádzkový zisk v tomto segmente klesol o 14 %.
- Segment raketových systémov si viedol lepšie, no vzhľadom na rozsah dopytu zo strany americkej vlády a spojencov zostáva rast výrazne pod očakávaniami. Tržby vzrástli len o 8 % na 3,64 mld. USD. Marža zostala bez zmeny na 13,7 %.
- Manažment zdôraznil 190 mil. USD tržieb súvisiacich s rozširovaním výrobných kapacít pre strely PAC-3, JASSM, LRASM a PrSM. Tieto typy munície teraz predstavujú jeden z najvýraznejších nedostatkov pre USA aj pre celé NATO.
- Ďalším segmentom, ktorý zaznamenal výraznejší pokles, sú vrtuľníky a systémy velenia a riadenia. Tržby klesli na 3,9 mld. USD, prevádzkový zisk sa prepadol o viac než 20 % a prevádzková marža skĺzla na 10,6 % z predchádzajúcich 12 %. Pokles bol spôsobený kombináciou slabších predajných objemov, internej reštrukturalizácie a precenenia programov CH-53K, Seahawk a Black Hawk.
- Obraz v segmente vesmírnych technológií je zmiešaný. Tržby vzrástli na 3,42 mld. USD, no prevádzkový zisk a marže klesli takmer o 30 %. Spoločnosť to vysvetlila nízkou ziskovosťou v komerčných a civilných projektoch, na ktorých sa podieľala.
LMT.US (D1)
Po výplate dividendy na začiatku marca spoločnosť stratila momentum a trend sa otočil, pričom akcie od lokálneho maxima klesli približne o 20 %. Cena sa výraznejšie stabilizovala až na kĺzavom priemere EMA 200. Z technického pohľadu je na zabránenie ďalším poklesom nutné, aby sa titul minimálne udržal v konsolidačnom pásme medzi FIBO 68 a FIBO 71; kupujúci by sa zároveň mali snažiť ubrániť aj úroveň EMA 200. Zdroj: xStation 5
