📈Wall Street sa zotavuje, VIX klesá o 5 % 🗽Čo nám ukazuje výsledková sezóna v USA?

Sentiment počas piatkovej seansy je evidentne konštruktívnejší. Index volatility VIX korigoval takmer o 10 % z lokálnych maxím a od polnoci je nižší približne o 5 %. Futures na US500 rastú o viac než 0,7 %, zatiaľ čo US100 pridáva približne 1,3 %.
- Ázijské trhy získali späť stabilitu po rannom poklese v piatok, hoci investori zostávajú výrazne opatrní voči technologickému sektoru. Akcie Amazonu najprv klesli približne o 11 % v americkom after-markete, no pokles sa následne zmiernil na zhruba 7 %. Spoločnosť plánuje tento rok investovať 200 miliárd USD do umelej inteligencie a predstavila výhlaď tržieb a ziskov, ktorý investorov sklamal.
- Aj geopolitika zrejme prináša trhom určitý priestor na zotavenie. Spojené štáty pokračujú v rokovaniach s Iránom v Ománe a investori vnímajú samotné pokračovanie dialógu ako povzbudivý signál, ktorý zmierňuje riziko vojenskej konfrontácie medzi USA a Teheránom.
- Na európskej scéne Kremeľ uviedol, že nedávne rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom boli zmysluplné a konštruktívne. Prezident Zelenskyj vyhlásil, že ďalšie kolo rokovaní by sa mohlo konať v Spojených štátoch, čo môže naznačovať, že obe strany sa možno približujú ku kompromisu – aspoň v jednej kľúčovej otázke.
US500 a VIX (D1)
Futures na index S&P 500 ustúpili približne 100 bodov pod 50-dňové EMA (oranžová línia). Pokles z maxím je zatiaľ relatívne mierny a index zostáva približne 300 bodov pod rekordnými hodnotami.
Zdroj: xStation5
Výsledková sezóna v USA (údaje FactSet k 4. februáru)
Napriek nedávnemu poklesu index S&P 500 stále prináša to, čo zvyčajne podporuje býčí trh: dvojciferný rast tržieb, ktorý aktuálne smeruje k piatemu štvrťroku po sebe. Za posledný týždeň kombinovaný rast EPS za Q4 vyskočil z 8,2 % na 11,9 %. Ak sa toto číslo potvrdí, pôjde o prvýkrát od Q4 2017–Q4 2018, čo index dosiahol päť po sebe nasledujúcich štvrťrokov s dvojciferným medziročným rastom tržieb.
Dôležité je, že toto zlepšenie sa budovalo už niekoľko mesiacov:
-
K 30. septembru bol odhad rastu tržieb pre Q4 asi 7,2 %
-
K 31. decembru už 8,3 %
-
Dnes kombinovaná miera dosahuje 11,9 %
Inými slovami, výsledková sezóna priebežne zvyšuje latku pre celý index.
Kde vzniká rast tržieb
Zrýchlenie rastu tržieb sa sústreďuje do troch kľúčových sektorov:
Informačné technológie, priemysel a komunikačné služby – hlavné hnacie sily zlepšenia od konca roka.
🔹 Priemysel: najväčšia zmena príbehu, no s výraznou jednorazovou zložkou
Rast tržieb v sektore priemyslu sa zmenil z -0,3 % na +25,6 % od 31. decembra, najmä vďaka dvom hlavným prekvapeniam:
-
Boeing: 9,92 USD vs -0,44 USD očakávané
-
GE Vernova: 13,48 USD vs 2,93 USD očakávané
Dôležitá poznámka: Oba výsledky boli významne ovplyvnené jednorazovými faktormi (Boeing dosiahol veľký zisk z predaja aktíva, GE Vernova získala výraznú daňovú výhodu). Tieto vplyvy zlepšujú sezónne štatistiky, no nereprezentujú dlhodobú výkonnosť.
🔹 Informačné technológie: kvalitná podpora pre celý index
Rast tržieb v sektore technológií vzrástol z 25,8 % na 29,8 % medziročne, hlavne vďaka:
-
Apple: 2,84 USD vs 2,67 USD
-
Microsoft: 4,14 USD vs 3,91 USD
🔹 Komunikačné služby: Meta opäť ťahá čísla
Rast sektora sa zlepšil z 6,2 % na 10,2 %, hlavne vďaka:
-
Meta Platforms: 8,88 USD vs 8,21 USD
Výhlaď
Trhy stále zohľadňujú pokračujúci dvojciferný rast tržieb aj po Q4. Konsenzuálne projekcie pre nasledujúce štyri kvartály zostávajú ambiciózne, čo posilňuje názor, že fundamenty – minimálne v oblasti tržieb – naďalej podporujú valuácie. Doterajší priebeh Q4 sezóny to potvrdzuje.
📊 Projekcie rastu tržieb:
-
Q1 2026: 11,7 %
-
Q2 2026: 14,9 %
-
Q3 2026: 15,2 %
-
Q4 2026: 15,4 %
Zdroj: FactSet Research Systems
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.