Zambia otvára cestu jüanu v Afrike

- Zambia umožní platenie daní v jüanoch – ako prvá krajina v Afrike.
- Čína posilňuje svoj menový vplyv v regióne – Keňa a Etiópia sa pridávajú.
- Jüan sa čoraz viac využíva v obchodnom financovaní, napriek obmedzenej konvertibilite.
- Afrika slúži ako testovacie prostredie pre internacionalizáciu jüanu, čo posilňuje čínsky vplyv na kontinente.
Zambia sa stala prvou africkou krajinou, ktorá umožní čínskym ťažobným spoločnostiam platiť dane v jüanoch. Tento krok je ďalším článkom v širšej stratégii Pekingu, ktorý sa snaží medzinárodne presadiť čínsku menu a znížiť závislosť od amerického dolára.
Rozhodnutie, oznámené 31. decembra, je vnímané ako modelový prístup, ktorý by Čína mohla zopakovať aj v ďalších afrických krajinách. Afrika je totiž kľúčovým regiónom pre rozširovanie vplyvu jüanu, keďže Čína je jej najväčším obchodným partnerom a zároveň významným veriteľom.
Okrem Zambie už napríklad Keňa previedla časť dolárového dlhu do jüanu a Etiópia o rovnakom kroku rokuje. Africká exportno-importná banka navyše v roku 2025 vydala svoj prvý tzv. panda bond – dlhopis denominovaný v jüanoch.
Jüan síce tvorí menej ako 2 % svetových devízových rezerv, no jeho podiel na globálnom financovaní obchodu vzrástol za posledných 5 rokov z 2 % na 7 %, čo potvrdzujú údaje čínskej centrálnej banky. Tá sa teraz snaží podporovať zahraničných emitentov, aby si požičiavali v jüanoch – čiastočne aj kvôli nižším nákladom na financovanie, ktoré sú v porovnaní s dolárom o viac než 200 bázických bodov lacnejšie.
Z pohľadu afrických krajín má väčšie využívanie jüanu niekoľko výhod:
-
Pomáha znižovať menové riziko spojené s dolárom, ktorého globálna dominancia je čoraz častejšie spochybňovaná.
-
Umožňuje väčšiu menovú diverzifikáciu – tzv. monetárny pluralizmus.
-
Prehlbuje bilaterálne vzťahy s Čínou, ktorá je nielen kľúčovým investorom, ale aj hlavným odberateľom afrických komodít.
Zambijský prezidentský poradca Jito Kayumba zdôraznil, že dopyt po dolári vytvára kurzové riziko pre krajinu a jüan môže fungovať ako stabilizačný nástroj. Aj keď jüan zatiaľ nie je plne konvertibilnou menou a jeho rezervná funkcia je obmedzená, jeho rastúce využitie v Afrike zvyšuje závislosť týchto krajín od čínskeho ekonomického systému.
