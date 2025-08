Zemný plyn bojuje o prielom rezistencie – trh čaká na rozhodujúci impulz

Cena zemného plynu (NATGAS) sa po predchádzajúcom poklese stabilizovala v okolí 3,142 USD a pohybuje sa tesne nad úrovňou kĺzavých priemerov EMA 50 (3,147 USD) a SMA 100 (3,143 USD). Tieto hodnoty teraz slúžia ako kľúčová technická podpora, ktorú trh v posledných hodinách zatiaľ úspešne bráni.

Hoci cena dokázala preraziť klesajúcu trendovú líniu, zatiaľ sa jej nedarí presvedčivo prekonať hladinu 3,191 USD, ktorá zodpovedá 23,6 % Fibonacciho retracementu a tvorí prvú významnejšiu rezistenciu. Prielom nad túto bariéru by mohol otvoriť cestu k vyšším úrovniam – predovšetkým k 3,274 USD (38,2 % Fibonacci) a ďalej k 3,342 USD (50 % Fibonacci).

CCI sa aktuálne nachádza v záporných hodnotách okolo –45,1, čo ukazuje na slabé medvedie momentum, ale zároveň aj na určitú nerozhodnosť trhu. Absencia výraznejšieho objemu a nízke volatilné sviečky naznačujú, že trh vyčkáva na nový impulz, ktorý by určil ďalší smer.

Z pohľadu technickej analýzy tak zostáva situácia napätá – býci sa snažia prevziať iniciatívu, no zatiaľ nenašli dostatočnú silu na prielom kľúčových bariér. Ak by cena skĺzla pod spomínané kĺzavé priemery, mohol by sa opäť aktivovať klesajúci scenár s možným návratom k supportu na 3,057 USD.

Graf NATGAS (H1)

Zdroj: xStation5

