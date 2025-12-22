Zlato a striebro lámu rekordy. Investori reagujú na geopolitické napätie a výhlaď poklesu sadzieb v USA

- Zlato a striebro dosiahli rekordné hodnoty vďaka geopolitickému napätiu a výhľadu na pokles sadzieb v USA.
- Zlato a striebro dosiahli rekordné hodnoty vďaka geopolitickému napätiu a výhľadu na pokles sadzieb v USA.
- Zlato posilnilo o 70 % za rok, čo je najlepší výsledok od roku 1979.
- Centrálne banky, ETF investori aj nové inštitúcie výrazne zvyšujú dopyt po fyzickom kove.
- Ďalší rast cien zlata aj striebra je pravdepodobný, ak sa geopolitické riziká a menová uvoľnenosť udržia aj v roku 2026.
Ceny zlata a striebra dosiahli historické maximá, keď sa investori uchyľujú k bezpečným aktívam kvôli rastúcemu geopolitickému napätiu a špekuláciám na ďalšie zníženie úrokových sadzieb v USA. Tieto drahé kovy sa tak stali najvýkonnejšou triedou aktív roku 2025 a smerujú k najlepšej ročnej výkonnosti od roku 1979.
Cena zlata dnes vzrástla o 1,7 % na 4 412,94 USD za uncu, čím prekonala októbrové maximum 4 381 USD. Striebro posilnilo o 2,6 % na 68,88 USD, pričom počas dňa sa priblížilo k hranici 70 USD za uncu. Tieto pohyby boli podporené slabším dolárom a nízkou likviditou konca roka, ktorá zvyšuje volatilitu.
Hlavnou príčinou rastu je očakávanie, že Fed zníži sadzby v roku 2026 až dvakrát, čo potvrdili slabšie štatistiky z trhu práce a miernejšia novembrová inflácia. Nižšie sadzby zvyčajne zvyšujú atraktivitu drahých kovov, ktoré nenesú úrok, a preto sú citlivé na reálne výnosy dlhopisov.
Rastúce napätie vo svete podporuje dopyt po zlate ako bezpečnom prístave. USA sprísnili ropnú blokádu Venezuely, zatiaľ čo Ukrajina prvýkrát zaútočila na ruský tanker v Stredozemnom mori. Ďalšie geopolitické riziko predstavujú napäté vzťahy medzi Čínou a Japonskom, ktoré sa spomínajú aj v správach o novej národnej bezpečnostnej stratégii administratívy prezidenta Trumpa.
K rastu prispieva aj silný dopyt centrálnych bánk, ktorý rastie už niekoľko štvrťrokov, a zvýšené investičné toky do ETF fondov krytých zlatom, ktoré rastú štyri týždne po sebe. Banky ako Goldman Sachs očakávajú pokračovanie rastu aj v roku 2026, pričom ako základný scenár predpovedajú cieľovú cenu zlata 4 900 USD za uncu.
Ďalšou zaujímavosťou je rozšírený záujem o zlato medzi emitentmi stablecoinov a firemnými pokladnicami, čo vytvára širšiu investičnú základňu a stabilnejší dopyt. Pri striebre navyše pretrváva napätie na trhu po októbrovom short squeeze, pričom objemy obchodov v Šanghaji zostávajú zvýšené. Platina tento rok zhodnotila o 125 % a prekročila 2 000 USD prvýkrát od roku 2008, zatiaľ čo paládium posilnilo o viac ako 3 %.
Graf Silver (H1)
Cena striebra vystúpila na nové historické maximum 68,996 USD, čím potvrdila pokračujúci býčí trend. Technické indikátory ukazujú silnú podporu kupcov – EMA 50 je na úrovni 67,059 USD a SMA 100 na 65,785 USD, čo znamená, že cena je výrazne nad oboma kĺzavými priemermi. To potvrdzuje aktuálnu rastovú silu trhu. CCI dosahuje hodnotu 71,5, čo naznačuje mierne prekúpenie, ale nie extrémne. Momentum sa drží na úrovni 104,8, čo potvrdzuje dynamický rast bez známok spomalenia. Objem obchodov zostáva stabilný aj po prelomení rezistencie, čo ukazuje na pokračujúci záujem investorov. Cena striebra si po prudkom raste tvorí konsolidačné pásmo, ktoré môže byť odrazovým mostíkom k ďalšiemu rastu, ak dôjde k prelomeniu hladiny 69 USD smerom nahor.
Zdroj: xStation5
Graf Gold (H1)
Zlato taktiež potvrdzuje svoje nové historické maximum 4 409,41 USD, pričom po výraznom raste vstúpilo do fázy konsolidácie. Aktuálna cena sa drží nad EMA 50 (4 358,18 USD) a SMA 100 (4 332,52 USD). CCI dosahuje hodnotu 78,7, čo upozorňuje na prekúpený stav, ale vzhľadom na dynamiku pohybu zatiaľ nie je nutné očakávať korekciu. Momentum zostáva vysoké na úrovni 101,87, čo podporuje scenár ďalšieho rastu. Aj tu možno pozorovať, že objemy zostávajú nadpriemerné, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme investorov.
Zdroj: xStation5
