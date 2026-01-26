Zlato posilňuje o viac než 2 % a približuje sa k úrovni 5 100 USD v dôsledku slabšieho dolára 📈

Ceny zlata dnes vzrástli o viac než 2 % a približujú sa k hranici 5 100 USD za uncu v dôsledku slabšieho dolára. Polymarket aktuálne oceňuje 80 % pravdepodobnosť vládneho shutdownu v USA, keď senátni demokrati pod vedením Chucka Schumera sľúbili zablokovať návrh rozpočtu, pokiaľ nebude odstránené financovanie Ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS).
To nasledovalo po zabití americkej zdravotnej sestry v Minnesote agentom pohraničnej stráže, čo vyvolalo kritiku opozície, že DHS zneužíva svoje právomoci.
- Prezident USA Donald Trump presadzuje výrazné zníženie sadzieb z aktuálnych 3,5 % na úroveň 1 %, a keďže aktuálne vedie v súboji o post šéfa Fedu, Rick Rieder z BlackRock vyslal holubičie signály, keď uviedol, že znižovanie sadzieb môže dokonca pomôcť v boji proti inflácii.
- Širšia neistota, destabilizácia a politická polarizácia v USA sú ďalším faktorom, ktorý dolieha na postavenie dolára a presúva pozornosť trhu na rastúci štátny dlh, ktorý sa blíži k 39 biliónom USD a očakáva sa jeho ďalší rast.
- Prirodzeným dôsledkom tohto prostredia je rastúci záujem o drahé kovy – predovšetkým o zlato, ktoré po stáročia slúži ako „bezpečný prístav“ a uchovávateľ hodnoty.
- Kapitál dnes smeruje do zlata, zatiaľ čo dolár je predávaný (futures kontrakt na dolarový index USDIDX klesá pod 97).
V posledných mesiacoch je ťažké zbaviť sa dojmu, že zlato nereflektuje len minulú stratu kúpnej sily fiat mien, ale už započítava aj budúce oslabovanie mien, ak sa centrálne banky dostanú pod tlak držať štrukturálne nižšie sadzby aj pri zvýšenej inflácii, aby zabránili rozpadu fiškálneho systému.
Zdroj: Polymarket
Zdroj: xStation5
