Zlato rastie o 1,5 % v dôsledku politickej neistoty a stávok na zníženie sadzieb Fedu 📈

- Kalshi odhaduje viac než 22 dní amerického vládneho shutdownu
- Zlato rastie o viac než 1,5 % na 3 950 USD za uncu
- Víťazstvo Sanae Takeichi zvyšuje šance na holubičiu menovú politiku v Japonsku
Ceny zlata pokračujú v takmer nepretržitej rastovej sérii a postupne sa približujú hranici 4 000 USD za uncu. Indikátor RSI dnes vystúpil nad 84 bodov, čo signalizuje prekúpené podmienky – úrovne naposledy zaznamenané na prelome rokov 2023 a 2024. Zaujímavé je, že cena zlata rastie napriek silnejšiemu americkému doláru a rastúcim výnosom dlhopisov, ktoré vzrástli o viac než 3 bázické body na takmer 4,16 %.
Investori však naďalej započítavajú rýchlejšie zníženie sadzieb v Spojených štátoch, pričom pravdepodobnosť októbrového kroku rastie. Medzitým sa objavuje aj politické napätie v zahraničí – v Japonsku, kde víťazstvo strany podporujúcej uvoľnenú fiškálnu politiku a exportérov môže ovplyvniť budúcu politiku, a vo Francúzsku, kde bola rozpustená vláda.
V Spojených štátoch vstúpil vládny shutdown do šiesteho dňa a trhy Kalshi teraz odhadujú, že by mohol trvať viac než 22 dní.
GOLD (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
