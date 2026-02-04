Zlato rastie o 2,5 % po prekonaní rekordu z roku 2008 📈

Zlato si dnes vedie mimoriadne dobre, keď posilňuje o takmer 3 % a pokračuje v raste smerom k rekordným úrovniam blízko 5 100 USD za uncu. Ceny nedávno zaznamenali najsilnejší jednodňový rast od roku 2008, keď počas jednej seansy vzrástli o viac než 5,2 %, čo zdôrazňuje silu kupcov a rozsah kapitálových tokov na trh. Dáta z Číny naznačujú, že investori naďalej akumulujú fyzické zlato pred oslavami Čínskeho nového roka, naplánovaného na 16. februára.
Zaujímavé je, že nákupy zlata pokračujú aj napriek slabej nálade na americkom akciovom trhu a zdá sa, že prelamujú mnohé tradičné korelácie, čo poukazuje na to, že fundamentálne pozadie pre drahé kovy sa zásadne nezmenilo, napriek minulotýždňovej panike. Globálny kapitál stále smeruje do zlata, pričom ďalšiu rastovú podporu poskytuje index amerického dolára, ktorý druhý deň po sebe mierne oslabuje.
Grafy GOLD, SILVER (D1)
Z technického hľadiska sa zlato dostalo nad úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu z piatkového výpredaja a momentálne mieri k 61,8 % hladine pri 5 150 USD za uncu. Kľúčová momentum podpora zostala zachovaná na úrovni EMA50 (oranžový kĺzavý priemer). Piatková medvedia sviečka zanechala dlhý spodný knôt, pričom cena nakoniec uzavrela nad kĺzavým priemerom a v pondelok úspešne uhájila support v oblasti 4 700 USD.
Zdroj: xStation5
Aj striebro sa zapojilo do odrazu a zotavuje sa smerom k 90 USD za uncu. Cena udržala kľúčovú momentum podporu na úrovni EMA50 (oranžová línia) a aktuálne sa približuje k dôležitej rezistenčnej úrovni – 38,2 % Fibonacciho retracement piatkového poklesu, nachádzajúcej sa pri 91 USD za uncu.
Zdroj: xStation5
