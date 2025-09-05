🔝Zlato sa približuje k 3600 USD

Zlato rastie takmer o 1 %, keďže slabé údaje z USA opäť vyvolávajú obavy z recesie
Údaje z amerického trhu práce dopadli slabo. Očakávala sa zmena zamestnanosti okolo 75-tisíc, no skutočný výsledok bol iba 22-tisíc. Údaje za júl boli mierne revidované smerom nahor, no čistá zmena za posledné dva mesiace je už negatívna. To naznačuje, že trh práce je v čoraz horšom stave. Miera nezamestnanosti vzrástla podľa očakávaní na 4,3 % medziročne a mzdová dynamika spomalila na 3,7 % medziročne.
Tieto údaje jasne naznačujú, že Fed bude musieť na septembrovom zasadnutí znížiť úrokové sadzby. Aj keby augustová inflácia prekvapila vyššou hodnotou, treba pripomenúť, že Fed má dvojitý mandát: cenovú stabilitu a maximálnu zamestnanosť. Vo svojom poslednom prejave Jerome Powell uviedol, že trh práce jasne oslabil, čo je dôvodom na možnú zmenu menovej politiky. Aktuálne údaje však môžu naznačovať, že Fed už so znižovaním mešká a že by mohlo dôjsť k výraznejšiemu spomaleniu ekonomiky, čo by si vyžiadalo hlbšie zníženie. Trh aktuálne oceňuje septembrové zníženie sadzieb na 100 %.
Nižšie sadzby a rastúce riziko spomalenia alebo recesie sú priaznivé pre zlato, ktoré funguje ako bezpečný prístav. Dnes zlato rastie približne o 1 % a testuje úroveň 3 580 USD za uncu. Hladina 3 600 USD je posilnená 127,2 % Fibonacciho návratom poslednej výraznej klesajúcej vlny. V prípade korekcie má zlato podporu na úrovniach 3 500 a 3 430 USD za uncu.
