Finančné plánovanie: Ako kontrolovať a znížiť výdavky v každodennom živote?

V dnešnej dobe, keď sú výdavky často vyššie ako príjmy, je kľúčové naučiť sa, ako ušetriť peniaze každý mesiac a efektívne spravovať svoj finančný rozpočet. Od rodinných výdavkov po osobné financie, od denných úspor až po dlhodobé investície, preberieme všetky aspekty, ktoré vám pomôžu nielen ušetriť, ale aj lepšie porozumieť správe vašich financií. Chytré sporenie začína plánovaním. Pomôžeme vám dostať vaše financie pod kontrolu a začať šetriť.

Nezáleží na tom, či zarábate veľa alebo málo peňazí, ak miniete všetok svoj príjem, rovnako vám na konci mesiaca nič nezostane. Náklady na živobytie, najmä s rodinou, môžu byť vysoké. Zamyslite sa nad tým, koľko z týchto výdavkov môžete ovplyvniť ao koľko ich môžete znížiť.

Čím skôr, tým lepšie: Čím skôr začnete šetriť a získate kontrolu nad svojimi financiami, tým rýchlejšie dosiahnete požadované výsledky. Možno sa vám podarí dosiahnuť finančnú slobodu ešte dlho pred dôchodkom.

Prvý krok je najdôležitejší: Než začnete šetriť alebo dokonca investovať, musíte najskôr zistiť, ako znížiť svoje každodenné výdavky a získať kontrolu nad svojimi financiami. To je ten najdôležitejší krok!

Rozpočet nemusí byť utrpením: Nebojte sa, zostavovanie rozpočtu nemusí byť nudné, zdĺhavé a nepríjemné. Prečo to nevnímať ako výzvu a skladačku?

Utrácanie peňazí – ako ich kontrolovať?

Zmena akýchkoľvek návykov, a tých finančných obzvlášť, nie je ľahká. Naše finančné správanie ovplyvňuje mnoho faktorov, ako je výchova, autorita či naše potreby. Často ani nevnímame, ako míňame peniaze.

Prvé kroky k zmene:

Aby ste zmenili svoj prístup k financiám, začnite si klásť tieto otázky pred každým nákupom:

Naozaj to potrebujem?

Ako to dosiahnem svojim cieľom?

Nie je lacnejšia alternatíva?

Týmto spôsobom si lepšie uvedomíte svoje skutočné potreby a nebudete zbytočne míňať.

Vezmite kontrolu nad svojimi financiami: Plánovanie a šetrenie

Na rozdiel od neočakávaných udalostí máte veľký vplyv na plánovanie svojho rozpočtu vy. Prvým krokom je zistiť, koľko zarábate (vy alebo celá rodina) a koľko utrácate. Z analýzy výdavkov zistíte, kde môžete bez väčších obetí ušetriť. Pokiaľ chcete výdavky znížiť drasticky, pripravte sa na možné dôsledky. Stanovte si realistické ciele.

Motivácia je kľúčová:

Prečo chcete šetriť? Chcete do dôchodku v 40tich rokoch? Pomôcť finančne ľuďom v núdzi? Zaistiť seba, deti a rodinu? Alebo treba plánujete lietať do vesmíru či vyliezť na Mount Everest? Pokiaľ budete mať svoje financie pod kontrolou, tým bližšie budete svojim snom a cieľom.

Buďte k sebe zhovievaví:

Urobíte chyby, každý ich robí, ale nevzdávajte sa. Šetrenie je dlhodobý proces - maratón, nie šprint na 400m. Za úspechy sa odmeňte a predstavujte si seba ako niekoho, kto má svoje financie pevne v rukách.

Sporte a investujte:

Snažte sa, aby vaše príjmy boli každý mesiac vyššie ako výdavky. Z prebytku sa snažte ušetriť aspoň 25%. Týmto spôsobom si dokážete vytvoriť rezervu, ktorá vám v prípade potrebnej potreby vystačí až na šesť mesiacov života.

Nehádžte flintu do žita, pokiaľ sa vám nedarí niečo ušetriť každý mesiac. Hľadajte ďalšie príležitosti na to, ako zarábať a investovať finančné prostriedky. Šetrenie síce nemusí byť ľahké, ale vďaka mesačnému rozpočtu získate nad svojimi financiami väčšiu kontrolu.

Dôležité: Robte zmeny postupne, krôčik po krôčiku – šetriť je dôležité, ale nepreháňajte to. Je skvelé, že meníte svoj život k lepšiemu, či už sledujete ceny a náklady, alebo sa snažíte žiť ekologickejšie, robíte niečo dobré nielen pre seba, ale aj pre celú planétu. Šetrenie peňazí a ekologické správanie často idú ruka v ruke. Rozumným plánovaním rozpočtu a svojim správaním chránite nielen svoju peňaženku, ale aj životné prostredie. Nemusíte ale zo dňa na deň meniť celý svoj životný štýl. Zmeny zavádzajte postupne, nech sú dlhodobo udržateľné.

5 Základných krokov finančnej kontroly

Riadenie financií nie je ľahké a najnáročnejšia je psychická stránka a trpezlivosť. V tomto opatrení nie je presnosť taká dôležitá ako dôslednosť a odhodlanie.



1. Začnite a nebojte sa technológií

Či už ste priaznivcom tradičných metód a radšej používate kalkulačku a papier, najlepšou voľbou (a s najmenšou časovou náročnosťou) sú počítačové programy a predovšetkým aplikácie, ktoré vám umožnia sledovať, za čo a koľko utrácate. Nebudete si musieť schovávať účtenky po vreckách a všetko si pamätať.

Vďaka rôznym finančným, alebo bankovým aplikáciám môžete mať prehľad o svojich financiách tzv. „naservírovaný na striebornom podnose“. Pokiaľ bankovú aplikáciu nemáte, budete si musieť výdavky zapisovať sami (postupom času si vytvoríte návyk).

2. Železná rezerva

Čísla sú jedna vec, ale najskôr ich treba analyzovať a sledovať, aby vám aplikácia prinášala úžitok. Na papier si môžete napísať čiastku ako mesačný cieľ úspor. Zapisujte si nielen výdavky, ale aj príjmy. Rozdiel medzi týmito dvoma položkami by vám mal vyjsť kladný (v prospech príjmov) – otázkou je, čo s ním urobíte?

Vytvorte si finančnú rezervu, aby ste vybudovali dostatočný finančný vankúš. Ten vám umožní finančné pohodlie a ochráni vás pred potenciálne negatívnymi udalosťami.

3. Myslite dlhodobo a nenechajte sa odradiť

Dostávame sa k jadru veci, ktorým je psychologická stránka kontroly vašich financií. Ak sa na to pozeráte, z pohľadu niekoľkých týždňov, mesiacov alebo dokonca rokov, nemusí sa vám čiastka, ktorú (pravdepodobne) ušetríte, zdať nijako pôsobivá.

Ale ak sa na to pozriete z pohľadu niekoľkých desaťročí a uvedomíte si, že v priebehu procesu budete môcť peniaze investovať alebo ich uložiť do dlhopisov, čo vám umožní udržať hodnotu peňazí v čase (nad infláciou), pochopíte silu dlhodobého plánovania a cieľov. Tiež si uvedomte, že ak ešte len začínate šetriť, stále môžete urobiť veľa chýb – buďte k sebe zhovievaví – chybami sa človek učí. Jeden slabší mesiac vám nemusí pokaziť celý rok a mnoho rokov odkladania peňazí. Nenechajte sa odradiť a myslite pozitívne.

4. Sledujte zľavy, ale predovšetkým sa zamerajte na príjmy

Ak vykonáte analýzu svojich financií určite dôjdete k záveru, aký veľký rozdiel môže urobiť dodatočný príjem. Sledovanie dostupných akcií v supermarketoch je síce užitočná a schopnosť povedať „NIE“ aj tovaru zľavnenému o 90 % (ale ktorý teraz nepotrebujete) je úctyhodná, ale pokiaľ zvýšite svoj príjem, získate aj viac peňazí pre svoje investície a úspory.

Po prvé sa môžete vzdelávať (v dnešnej dobe aj zadarmo na internete) a nájsť si novú vedľajšiu prácu, ktorá vám poskytne druhý zdroj príjmu. Po druhé nebudete úplne závislí na jednom zamestnávateľovi a budete môcť ušetriť oveľa viac. Výsledky kontroly svojich financií tak v domácom rozpočte uvidíte ešte skôr.

5. Psychológia

Pokušenie minúť peniaze, ktoré ste vďaka svojej tvrdej (i psychickej) práci ušetrili, bude stále obrovské, pokiaľ budú vaše potreby veľmi materiálne a pokiaľ budete takéto potreby uprednostňovať. Skúste sa od nich dištancovať a zamyslieť sa nad tým, čo vám naozaj prináša šťastie? Možno namiesto drahej zábavy zvážte prechádzku lesom s deťmi a namiesto návštevy reštaurácie s nimi vyrazte na piknik – do prírody, kde si môžete zahrať loptu a pozorovať zvieratá? Nechoďte do extrémov, ale snažte sa oceniť „praveké” radosti, ktoré obvykle nič nestojí. To vám pomôže kontrolovať vaše výdavky.

6 zbytočných každodenných výdavkov

Asi ste sa už mnohokrát pýtali sami seba, kam vám miznú všetky vaše peniaze? Nie je nutné sa okamžite a radikálne vzdať všetkých „pôžitkov“, za ktoré utrácate peniaze. Radšej sa možno zamyslite nad početnosťou, s akou to robíte. Je to kľúč k úspechu aj finančnému neúspechu – znížte svoje mesačné výdavky!

Nižšie uvádzame 6 príkladov a obľúbených výdavkov, ktoré znižujú váš príjem a potenciálne vás odďaľujú od dosiahnutia nezávislosti:

Stravovanie vonku (reštaurácia)

Pravdepodobne chodíte do práce a každý deň si kupujete obed, večeru alebo napríklad kávu vonku. Pokiaľ sa však pozriete na cenu týchto služieb a pokrmov, zistíte, že za oboje miniete 20 % svojho každodenného príjmu. Ich príprava doma by bola oveľa lacnejšia a navyše by ste si pri varení mohli vypočuť zaujímavý podcast alebo sa porozprávať so svojimi blízkymi. Tento jednoduchý krok môže výrazne znížiť vaše mesačné výdavky.

Verejná doprava a pohonné hmoty

V niektorých prípadoch sú hlavným dopravným prostriedkom autobusy, železnice, metro alebo auto. Premýšľali ste však niekedy o tom, koľkokrát by ste mohli na ceste do cieľa využiť chôdzu alebo bicykel. S významnými výhodami pre vaše zdravie aj peňaženku. Hlavne vo veľkých mestách zistíte, že bicykel je mnohokrát oveľa rýchlejší dopravný prostriedok ako auto!

Zmena šatníka: Minimalistický životný štýl

Pravdepodobne vás už mnohokrát napadlo, že sa oplatí vymeniť oblečenie za úplne nové. Možno vám záleží na tom, aby ste na ľudí robili dobrý dojem. Zamyslite sa však nad tým, či stojí za to všetko vymeniť, nie je lepšie nechať si existujúce oblečenie v dobrom stave? Zvlášť pokiaľ je ich veľkosť stále vhodná.

Naučte sa byť minimalista a snažte sa zložiť váš šatník z vybraných kvalitných kúskov oblečenia. Rozhodne to uľahčí ranné rozhodovanie „čo si dnes vezmem na seba“, ale tiež ušetrí veľké množstvo peňazí.

Uspokojovanie imaginárnych potrieb blízkych osôb

Možno máte deti, ktoré chcú, aby ste im občas kúpili nové hračky. Ako milujúcemu rodičovi je pre vás, samozrejme, ťažké povedať nie. Možno tiež sami preberáte iniciatívu a kupujete im veci, ktoré ležia neskôr v rohu miestnosti a nepoužívajú sa. Zvážte, aké skutočné potreby vaše deti majú. Pamätajte, že to najcennejšie, čo im môžete dať, nevyžaduje obrovskú finančnú investíciu. Prečo s nimi namiesto nákupu novej drahej hračky netráviť treba viac času vonku na ihrisku?

Ako nakupovať rozumne a ušetriť peniaze

Život „nad vaše pomery“ je jednou z najväčších finančných nástrah. Ak si chcete zaistiť budúcnosť, mali by ste radšej žiť ľahko pod hranicou svojich finančných možností. Napríklad si chcete kúpiť nové hodinky, ale ich cena je ekvivalentom vašej mesačnej výplaty? Možno premýšľate o novom aute, ale už nie toľko o nákladoch na jeho pravidelnú údržbu? Oprava takého auta by mohla stáť celé imanie. Láka vás dovolenka, ktorá úplne pohltí vaše ročné úspory? Než urobíte takéto rozhodnutie, radšej sa zamyslite. Zapôsobiť na ľudí môžete aj inak – šetrnejšie k životnému prostrediu.

Ako znížiť zbytočné výdavky a ušetriť peniaze

Ďalším úskalím a častým dôsledkom bodu č. 5 sú pôžičky. Nákup drahých vecí na úver je najčastejšou finančnou chybou. Úrok vás núti vrátiť veriteľovi oveľa viac, než ste si požičali. V skutočnosti to znamená, že čím viac pôžičiek si beriete, tým viac sa zvyšujú vaše životné náklady. A riziko platobnej neschopnosti. Vyhnite sa takejto situácii – najlepším úverom môže byť hypotéka (ak nemáte inú možnosť) alebo investičný úver, ak hodláte otvoriť firmu. Spotrebiteľské úvery dajte bokom, ak hodláte rýchlejšie dosiahnuť finančnú slobodu. Môžete tiež znížiť výdavky na poistenie, ako je súkromné poistenie hypotéky.

Krátke odporúčania

Rozdelenie výdavkov do kategórií je kľúčom k pochopeniu vašich výdavkov ak určeniu oblastí, kde môžete ušetriť. Tu sú tri hlavné kategórie, ktoré treba zvážiť:

Fixné výdavky: napríklad nájom, hypotéka a poistenie. Variabilné výdavky: potraviny, doprava a základné služby. Diskrétne výdavky: nepotrebné výdavky, ako je stravovanie v reštauráciách, zábava a nákupy.

Roztriedením výdavkov do kategórií môžete určiť oblasti, v ktorých môžete ušetriť a prideliť viac prostriedkov na svoje úsporné ciele.

Pre udržanie motivácie a splnenie vašich prianí je dôležité stanoviť si dosiahnuteľné ciele týkajúce sa sporenia prostriedkov.

Zhodnoťte svoju súčasnú finančnú situáciu a určite svoje krátkodobé a dlhodobé ciele. Na základe svojich príjmov a výdavkov si spočítajte, koľko môžete ušetriť. Stanovte si ciele a konkrétne, merateľné ciele. Opakované platby môžu zničiť váš rozpočet.

Nezabudnite svoje ciele podľa potreby upraviť s ohľadom na zmeny vo vašom finančnom živote. Pokiaľ si stanovíte realistické ciele, je pravdepodobnejšie, že sa vám podarí udržať sa na správnej ceste.

Nakupujte múdrejšie

Potraviny sú pre mnoho domácností zvyčajne veľkým výdavkom, ale existujú spôsoby, ako ušetriť bez toho, aby ste museli obetovať kvalitu alebo rozmanitosť. Tu je niekoľko tipov:

Plánujte si jedlo vopred, aby ste sa vyhli impulzívnym nákupom a plytvaniu potravinami. Zvážte hromadný nákup a využite množstevné zľavy.

Zavedením týchto jednoduchých zmien môžete výrazne znížiť svoje výdavky za potraviny.

Ušetrite na verejných službách

Ďalšími významnými výdavkami domácnosti sú náklady na komunálne služby, ale existujú spôsoby, ako ušetriť na spotrebe energie a vody. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu ušetriť na účtoch za energie:

Šetrite energiou vypínaním svetiel, keď sa nepoužívajú.

Používajte energeticky úsporné spotrebiče.

Utesnite všetky netesnosti izolácie vo vašom dome.

Zvážte zmenu dodávateľa a získajte lepšie podmienky pre svoje účty za energie.

Nájsť lacnejšie poistenie auta.

Investujte do energeticky úsporných spotrebičov, ktoré vám z dlhodobého hľadiska ušetria peniaze za energie.

Vykonanie týchto úprav povedie k výraznému zníženiu nákladov na energie.

Využívajte verejnú dopravu

Výdavky na dopravu sa môžu veľmi rýchlo sčítať, ale používanie verejnej dopravy, spolujazda alebo jazda na bicykli vám môžu pomôcť ušetriť peniaze. Tieto možnosti nielenže znižujú náklady na pohonné hmoty a údržbu, ale sú tiež prospešné pre životné prostredie, pretože znižujú emisie uhlíka. Voľba úsporných možností dopravy môže uvoľniť prostriedky na iné finančné ciele a prispieť k rastu vašich úspor.

Eliminujte dlh a vyhnite sa úrokom

Keď sa vyhnete dlhom a nebudete platiť úroky, uvoľníte si príjem na úspory. Uprednostnením dlhov s vysokými úrokmi, konsolidáciou dlhov a vytvorením pohotovostného fondu môžete znížiť svoju finančnú záťaž a získať kontrolu nad svojimi financiami. Splácanie dlhov s vysokým úrokom ako prvý vám môže ušetriť peniaze za splátky úrokov a rýchlejšie znížiť celkové zadlženie. Zamerajte sa na nasledujúce dlhy:

Dlh na kreditnej karte.

Osobné pôžičky s vysokým úrokom.

Pôžičky pred výplatou.

Pôžičky s vysokým úrokom.

Uistite sa, že splácate minimálne splátky všetkých ostatných dlhov, zatiaľ čo sa sústredíte na splácanie dlhu s vysokým úrokom. Uprednostnenie dlhov s vysokým úrokom vás prinúti k rýchlejšiemu pokroku v dosiahnutí života bez dlhov a k vyšším úsporám. Znížením dlhu na kreditnej karte môžu byť celkové mesačné splátky nižšie.

Inteligentné rozhodovanie pri nakupovaní

Prezieravé rozhodovanie pri nákupoch môže priniesť značné úspory na každodenných výdavkoch. V tomto segmente sa budeme zaoberať taktikami pre porovnávanie cien, využívaním cashbacku a programov odmien a uvážlivým míňaním. Osvojenie si týchto šetrných návykov vám umožní rozšíriť váš rozpočet a realizovať vaše finančné ciele. Pred nákupom vecí nezabudnite porovnávať ceny. Môžete tiež využívať programy cashback a odmien. Užitočné môže byť aj zriadenie sporiacich účtov. Výdavkové kategórie vám môžu pomôcť udržať finančnú disciplínu – napríklad obmedzenie streamovacích služieb vám môže ušetriť peniaze.

Využívajte zľavy

Využívaním zliav, akcií a vernostných programov môžete ušetriť peniaze za zábavu a voľnočasové aktivity. Využitie týchto príležitostí na úsporu nákladov vám umožní dopriať si viac zážitkov z voľného času a zábavy bez toho, aby ste museli minúť toľko peňazí.

Nájdite si iný zdroj príjmov

Váš mesačný príjem je kľúčový, pretože čím viac peňazí zarobíte, tým viac peňazí môžete ušetriť. Nižšia mesačná splátka, zníženie výdavkov a vyšší mesačný príjem môžu zvýšiť úroveň vašich úspor. Ale napriek tomu – zníženie výdavkov je zásadné, ak chcete dosiahnuť finančnú slobodu.