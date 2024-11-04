เรียนรู้ Forex | คำศัพท์การเทรด Forex ที่ควรรู้สำหรับมือใหม่

ในบทความนี้ XTB ขอแนะนำ 8 คำศัพท์ Forex พื้นฐานที่นักลงทุนทุกคนควรรู้ รวมถึงคำศัพท์การซื้อขาย คำศัพท์แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
การซื้อขายนอกตลาด (OTC) เป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยเมื่อเรียนรู้ Forex เป็นการซื้อขายแบบไม่เป็นทางการ ผ่านการเจรจาต่อรองกันทางโทรศัพท์ ไม่ได้กำหนดช่วงเวลาการติดต่อซื้อขายที่แน่นอนและไม่มีศูนย์กลางการจับคู่ซื้อขาย
คู่สกุลเงินคือคู่สกุลเงินที่มีการกำหนดราคาเทียบกัน สกุลเงินแต่ละสกุลจะย่อด้วยสามตัวอักษรและคั่นด้วยช่องว่าง จุด หรือเครื่องหมายทับจากสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินระหว่างยูโรและดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินฐานคือสกุลเงินแรกที่ระบุไว้ในคู่สกุลเงิน ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงคือสกุลเงินที่สองที่ระบุไว้
สกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิง: สกุลเงินฐานใช้ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงิน EUR/USD 1.1830 เป็นคู่ Forex หลักที่พบบ่อยที่สุดที่มียูโร (EUR) เป็นสกุลเงินฐานและดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอ้างอิง อัตราส่วนราคาคือความแตกต่างระหว่างสกุลเงินทั้งสอง ซึ่งหมายความว่าคุณทราบว่าต้องใช้สกุลเงินอ้างอิงเท่าใดในการซื้อสกุลเงินฐานหนึ่งหน่วย ดังนั้น หนึ่งยูโรมีค่าเท่ากับ 1.1830 ดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินหลัก (major) เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก ได้แก่ ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น ปอนด์อังกฤษ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา และฟรังก์สวิส สกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการทำธุรกรรมต่างประเทศส่วนใหญ่ในโลก ซึ่งหมายความว่าสกุลเงินเหล่านี้มีสภาพคล่องมากที่สุด นอกจากนี้ สกุลเงินเหล่านี้ยังเป็นสกุลเงินที่ประเทศต่างๆ มักเปรียบเทียบสกุลเงินของตนด้วย
สกุลเงินรอง (minors) หรือที่เรียกว่าสกุลเงินไขว้เป็นการจับคู่ระหว่างสกุลเงินที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย ยกเว้นดอลล่าร์สหรัฐ แต่รวมสกุลเงินหลักอย่างน้อยหนึ่งสกุลจากสามสกุลหลักอื่นๆ ในโลก เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดที่ต่ำกว่า คู่สกุลเงินที่ไม่เป็นที่นิยมเหล่านี้จึงมักมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทั้งสองทิศทาง ซึ่งหมายความว่าสเปรดของคู่สกุลเงินเหล่านี้มักจะสูงกว่าสเปรดของคู่สกุลเงินหลัก
คู่เงินเกิดใหม่(exotic) มักประกอบด้วยสกุลเงินหลักและสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น USD/TRY, USD/MXN, EUR/PLN หรือ EUR/HUF คู่สกุลเงินเหล่านี้ไม่ได้มีการซื้อขายบ่อยเท่าคู่สกุลเงินหลักหรือคู่สกุลเงินรอง ดังนั้นต้นทุนการซื้อขายจึงอาจสูงกว่าเนื่องจากตลาดขาดสภาพคล่อง คู่สกุลเงินต่างประเทศอาจมีความผันผวนอย่างมากและมักซื้อขายเป็นล็อตเล็กๆ
ช่วงเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์: ตลาดฟอเร็กซ์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก และสามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลาหลัก 4 ช่วง ได้แก่ ซิดนีย์ โตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก และควรรู้เกี่ยวับการทับซ้อนกันระหว่างเซสชั่นต่างๆ เช่น ช่วงเวลา 4 ชั่วโมงในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งมักเกิดความผันผวนสูง
คู่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสกุลเงินของประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสินค้าโภคภัณฑ์ในคลังจำนวนมาก เนื่องจากประเทศเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างมาก อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดอลลาร์แคนาดา รูเบิลรัสเซีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์