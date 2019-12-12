แอปพลิเคชั่นในการลงทุนบนมือถือ ของ XTB ช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีจากมือถือ (ในระบบแอนดรอยน์ วินโดว์ และไอโอเอส) ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน: สิ่งที่คุณต้องการก็คือบัญชีและการเชื่อมต่อกับสัญญาอินเตอร์เน็ต หรือ 3G/4G!
การลงทุนบนมือถือให้คุณจัดการบัญชีได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น เพราะมีพร้อมทั้งแผนภูมิและเครื่องมือที่สำคัญอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการลงทุนทางการเงินแบบทันทีทันใด คุณสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบัญชีจริงและบัญชีทดลองซึ่งเป็นบัญชีที่ให้คุณฝึกฝันกลยุทธ์ในการลงทุนของคุณโดยปราศจากความเสี่ยงโดยให้เงินลงทุนเสมือนจริงถึง 100,000
แอปพลิเคชั่นในการลงทุนสำหรับสินค้าประเภทฟอเร็กซ์ - xStation - ให้คุณติดตามการเติบโตของตลาดล่าสุดได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น พร้อมทั้งให้คุณสามารถวิเคราะห์และเปิดการลงทุน - ทุกอย่างนี้เพียงแตะไม่กี่ครั้ง
แอปพลิเคชั่นบนมือถือในการลงทุนฟอร์เร็กซ์และซีเอฟดีของเราให้คุณสามารถ:
เขาถึงตลาดมากกว่า 3,000 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น ฟอร์เร็ก ดัชนี ซีแอฟดีบนสกุลเงินคริปโท สินค้าโภคภัณฑ์ และแชร์ซีแอฟดี
แก้ไขคำสั่งจากสมาร์ทโฟน ซึ่งรวมถึงระดับ stop losses และ take profit
สร้างตัวแจ้งเตือนที่ปรับเปลี่ยนได้
สามารถใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวชี้วัดในแผนภูมิได้
แอปพลิเคชั่นสำหรับการลงทุนฟอร์เร็กซ์บนมือถือของเรายังมีบริการให้ใช้งานบนแท็บแลตอีกด้วย และมาพร้อมกับคุณลักษณะเพิ่มเติมอื่นๆ อีก เช่น ตัวประสานงานที่ปรับเปลี่ยนได้ ประวัติคำสั่ง การใส่บันทึกในตลาด และปฏิทินทางเศรษฐกิจ
การที่เราเป็นโบรกเกอร์ผู้นำระดับโลก เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการลงทุนบนมือถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อการประสบความสำเร็จในการลงทุน แอปพลิเคชั่นสำหรับการลงทุนฟอร์เร็กซ์บนมือถือของเราให้คุณเข้าถึงบัญชีบน XTB ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย หมายความว่าคุณจะรู้ทันเหตุการณ์ในตลาดตลอดเวลา ง่ายๆ เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงชื่อเข้าใช้และเริ่มลงทุนได้เลย
เข้าถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ด้วยข่าวด่วนในตลาด ตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ และวางการลงทุนทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชั่นของเราที่ทั้งง่ายและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง
แอปพลิเคชั่นทำงานอย่างไร?
หลังจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจากแอปพลิเคชั่นสโตร์จากสมาร์ทโฟนแล้ว ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นหน้าต่างของแอปพลิเคชั่นจะปรากฏขึ้น
หน้าจอนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับทั้งบัญชีจริงและบัญชีทดลอง - ง่ายๆ เพียงแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป ยังไม่มีบัญชีกับเราเหรอ? ไม่มีปัญหา - ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและเข้าใช้บัญชีสำหรับการลงทุนได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชั่น
เมื่อคุณได้ฝากเงินเข้าบัญชีแล้ว ตอนนี้คุณสามารถเริ่มเปิดสถานะได้เลย ถ้าหากคุณเห็นว่าตลาดทางการเงิน - ไม่ว่าจะเป็นทองหรือบิตคอยน์ - กำลังจะขึ้นหรือลงในเร็ววันหรือสัปดาห์นี้ คุณสามารถลงทุนตามโอกาสทางการเงินที่คุณเห็นกับแอปพลิเคชั่นบนมือถือของ XTB ได้เลย ถ้าตลาดเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับที่คุณได้คาดการณ์ไว้ คุณจะได้กำไร อย่างไรก็ตามถ้าหากตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณ คุณจะต้องขาดทุน ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในตลาดจริง คุณสามารถลองใช้แอปพลิเคชั่นด้วยบัญชีทดลองได้ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่มีข้อผูกมัดและการกวนใจใดๆ ทั้งสิ้น
คุณลักษณะของแอปพลิเคชั่นสำหรับการลงทุนบนมือถือของเรา
ประมาณ 50% ของลูกค้าของเราใช้แอปพลิเคชั่นของเราในการลงทุนอย่างกระตือรือร้น ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีคุณลักษณะและเครื่องมือที่เต็มไปด้วยพลัง ด้วยเหตุนี้ทำให้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราเป็นที่นิยมสูงสุด
คุณลักษณะต่างๆ ได้แก่:
การปิดคำสั่งใหญ่ๆ
แผนภูมิแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วยเครื่องมือทางเทคนิค
การบริหารจัดการการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ
ปฏิทินทางเศรษฐกิจ
ข่าวในตลาดแบบทันทีทันเหตุการณ์
