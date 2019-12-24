อ่านเพิ่มเติม

Hammer (แท่งเทียนรูปแบบค้อน) คืออะไร ?

บทความที่เกี่ยวข้อง:
fundamental analysis คำแนะนำ
เวลาอ่าน: 1 นาที

การอ่านกราฟเป็นสิ่งที่นักเทรดทุกคนควรรู้ รวมถึงการรู้จักแท่งเทียนที่คุ้นตาต่างๆ และนั้นอาจช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด Forex ได้ วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแท่งเทียน Hammer ความหมายและวิธีการใช้งานของแท่งเทียนที่มีลักษณะเหมือนค้อนตัวนี้

  • Hammer เป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่เกิดขึ้นที่จุดต่ำสุด
  • Hammer เกิดขึ้นในแท่งเทียนเมื่อตราสารซื้อขายต่ำกว่าราคาเปิดอย่างมาก แต่ดีดตัวขึ้นในช่วงท้ายของวันเหนือหรือใกล้เคียงกับราคาเปิด
  • เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่แข็งแกร่งที่สุดและส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในตลาดหลังจากที่ตลาดพยายามกำหนดจุดต่ำสุด
  • Hammer สามารถพบได้ในสินทรัพย์ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา
  • Hammer จะแม่นยำที่สุดเมื่อมีแท่งเทียนลดลงติดต่อกันสามแท่งขึ้นไปนำหน้า

คุณลักษณะบางประการที่ทำให้รูปแบบแท่งเทียน Hammer แตกต่างจากรูปแบบอื่นๆ ได้แก่:

  • Hammer มีลำตัวส่วนบนขนาดเล็กและเงาส่วนล่างยาว
  • เงาควรมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัว
  • สีของลำตัวไม่แตกต่างกัน

Hammer เกิดขึ้นหลังจากที่ตราสารลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังพยายามกำหนดจุดต่ำสุดหรือระดับแนวรับ  สัญญาณ Hammer ไม่ได้หมายความว่าผู้ซื้อได้ควบคุมตราสารกลับคืนมา แต่เพียงบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นอาจแข็งแกร่งขึ้น

หลังจากรูปแบบแท่งเทียน Hammer ก่อตัวขึ้น ตลาดจะบ่งบอกถึงความต้องการที่จะกลับทิศทางการลดลงและส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้สูงที่จะพยายามเพิ่มมูลค่า  สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ารูปแบบแท่งเทียนทั้งหมดจะแม่นยำกว่าในฐานะสัญญาณหากเกิดขึ้นที่ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

ที่มา: xStation

การยืนยันแท่งเทียน Hammer สามารถทำได้เมื่อแท่งเทียนถัดไปปิดด้วยจุดต่ำสุดที่สูงกว่าแท่งเทียน Hammer  Hammer สามารถวัดได้ในทุกกรอบเวลา แต่ยิ่งกรอบเวลาใหญ่เท่าใด แท่งเทียน Hammer ก็จะยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น

 

ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ

เกี่ยวข้อง บทความ

1 นาที
กราฟแบบสองยอดและสองฐาน Double Tops and Bottoms

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
Scalping คืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก