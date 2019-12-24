Hammer (แท่งเทียนรูปแบบค้อน) คืออะไร ?

- Hammer เป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่เกิดขึ้นที่จุดต่ำสุด
- Hammer เกิดขึ้นในแท่งเทียนเมื่อตราสารซื้อขายต่ำกว่าราคาเปิดอย่างมาก แต่ดีดตัวขึ้นในช่วงท้ายของวันเหนือหรือใกล้เคียงกับราคาเปิด
- เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่แข็งแกร่งที่สุดและส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในตลาดหลังจากที่ตลาดพยายามกำหนดจุดต่ำสุด
- Hammer สามารถพบได้ในสินทรัพย์ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา
- Hammer จะแม่นยำที่สุดเมื่อมีแท่งเทียนลดลงติดต่อกันสามแท่งขึ้นไปนำหน้า
คุณลักษณะบางประการที่ทำให้รูปแบบแท่งเทียน Hammer แตกต่างจากรูปแบบอื่นๆ ได้แก่:
- Hammer มีลำตัวส่วนบนขนาดเล็กและเงาส่วนล่างยาว
- เงาควรมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัว
- สีของลำตัวไม่แตกต่างกัน
Hammer เกิดขึ้นหลังจากที่ตราสารลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังพยายามกำหนดจุดต่ำสุดหรือระดับแนวรับ สัญญาณ Hammer ไม่ได้หมายความว่าผู้ซื้อได้ควบคุมตราสารกลับคืนมา แต่เพียงบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นอาจแข็งแกร่งขึ้น
หลังจากรูปแบบแท่งเทียน Hammer ก่อตัวขึ้น ตลาดจะบ่งบอกถึงความต้องการที่จะกลับทิศทางการลดลงและส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้สูงที่จะพยายามเพิ่มมูลค่า สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ารูปแบบแท่งเทียนทั้งหมดจะแม่นยำกว่าในฐานะสัญญาณหากเกิดขึ้นที่ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
ที่มา: xStation
การยืนยันแท่งเทียน Hammer สามารถทำได้เมื่อแท่งเทียนถัดไปปิดด้วยจุดต่ำสุดที่สูงกว่าแท่งเทียน Hammer Hammer สามารถวัดได้ในทุกกรอบเวลา แต่ยิ่งกรอบเวลาใหญ่เท่าใด แท่งเทียน Hammer ก็จะยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ